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惡劣！馬國男欠債來台當車手爽住星級飯店　狼狽落網被收押

▲▼馬來西亞籍蘇男，因欠賭債來台灣當車手抵債。（圖／記者陸運陞翻攝）

▲馬來西亞籍蘇男，因欠賭債來台灣當車手抵債，取款時遭警方逮獲。（圖／記者陸運陞翻攝）

記者陸運陞／新北報導

新北市鶯歌區一名婦人誤信詐騙集團投資廣告，加入炒股群組投入570萬後，發現無法取得獲利，憤而向警方報案，並與警方誘捕取款車手；警方順利逮捕車手後，赫然發現為一名馬來西亞籍男子，藉由來台觀光旅遊，卻擔任詐騙車手，男子供稱因在國內欠下約新台幣400萬賭債，才會聽從指示從事車手工作。

據了解，馬來西亞籍21歲蘇姓男子，在當地並無工作，又沉迷於網路博弈，短短時間欠下60萬元馬幣債務（約新台幣400萬元），債主要求蘇男來台「打工」藉以抵銷債務；蘇男接受安排於上周二（6日）獨自搭機來台，並入住於桃園高鐵旁高級飯店，待命前往各處取款。

▲▼馬來西亞籍蘇男，因欠賭債來台灣當車手抵債。（圖／記者陸運陞翻攝）

▲馬來西亞籍蘇男取款後，將錢棄置於路邊讓上游再取款。（圖／記者陸運陞翻攝）

蘇男上周四（8日）接獲指令前往新北某處取得100萬元後，隨後依照指示將錢放置於某處路邊，由上游人員自行前往取款，昨天（10日）蘇男又接獲指令，搭車前往新北鶯歌區，持偽造投資公司專員證件，向受騙的51歲蔡姓婦人取款時，遭警員團團包圍，並當場上銬壓制逮捕。

蘇男向警方哀求，因在國內欠下賭債才會挺而走險，完全是聽命行事，企圖脫罪，但對於警方詢問放置贓款詳細地點、時間，皆表示不記得或忘記了，警方不予採信，依詐欺罪移送新北地檢署，並向檢察官建請羈押，經審理羈押獲准，蘇男如被判刑，將在服完刑後驅逐出境。

▲▼馬來西亞籍蘇男，因欠賭債來台灣當車手抵債。（圖／記者陸運陞翻攝）

▲蘇男持偽造證件，偽裝成投資專員向受害人取款。（圖／記者陸運陞翻攝）

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