火線人物／陳佩琪提油救火　柯文哲前方吃緊後院又失守

▲民眾黨主席柯文哲與妻子陳佩琪，是政壇驚世夫妻。（圖／翻攝自Facebook／柯文哲）

文／記者袁茵

今年上半年捲入「三大案」的民眾黨主席柯文哲，外界不斷謠傳檢調將於8月6日生日有動作，而柯當天還開心拍影片「報平安」，想不到隔天開始爆出一系列政治獻金申報不實的問題，被外界質疑做假帳，更扯出兒子將公司地址設在民眾黨總部的案外案，柯妻陳佩琪緊急跳出來自首，卻是越解釋越糟糕，反幫原本快熄滅的火添柴，讓柯文哲再度面臨政治生涯的難關。

柯文哲與陳佩琪可說是政壇「驚世夫妻」典範，一開口不是「金句」就是「驚句」，這對外科醫生與小兒科醫生組合，是透過友人認識並走入婚姻、生下2女1子，婚後由陳佩琪一肩挑起家事、3個孩子的教養責任，還要同時照顧患有亞斯伯格症的柯文哲，確實可說是偉大的女性。

選市長時MG149案被爆洗錢逃漏稅

但當柯文哲離開台大、踏入政治深水區，迎來的是四面八方政治攻擊。柯文哲2014年競選台北市長期間的最大危機「MG149案（外科加護病房醫療經費MG149研究專戶）」，當年被前藍委羅淑蕾指控洗錢、協助他人逃漏稅等，使柯在一週後召開「光明磊落」記者會，公開競選經費、所得清單財產清單、SICU私帳，和夫妻兩人18年的扣繳憑單紀錄。

▲陷入MG149案的柯文哲，曾於2014年9月17日召開「光明磊落」記者會，把所有單據一次攤開，對外澄清。（圖／翻攝自Facebook／柯文哲）

當時柯文哲此舉成功化解對手陣營的攻擊，以「清廉」形象當選台北市長，高檢署2016年更宣布全案不起訴處分，讓這起爭議成功落幕。但當2017年柯文哲與民進黨「分手」，成為藍綠夾殺下的夾心餅乾後，政治路從此崎嶇艱辛。

「護夫心切」的陳佩琪時常透過臉書發表看法，多數是評論時事、批評藍綠，或偶爾分享一些與柯文哲在家中趣聞，但陳佩琪卻忘了，丈夫的身份已不單只是醫生，角逐台北市長的那刻起，柯文哲就成為了家喻戶曉的公眾人物，更不用說之後還創立政黨成為黨主席，並曾為2024總統大選候選人。

陳佩琪言論常暴衝民眾黨也無奈

陳佩琪用「柯文哲妻子」身份來評論時事，外界時常好奇，是不是柯文哲故意透過陳佩琪說出「自己想說卻不能說的話」，以近期文章為例，包括雙城論壇呆帳、「三大案（台智光、京華城、北士科）」，甚至是「藍白合」之間的糾葛，而柯文哲對外則以「陳佩琪是獨立自主女性」、「她的說法僅代表某個國民言論」回應，一個黑臉一個白臉。

先不談柯家是否有此策略，「黨主席夫人」時常言論「暴衝」，確實也讓民眾黨傷透腦筋。近期柯文哲被爆出近4000萬元選舉募款，透過授權方式流向「木可公關行銷有限公司」，以及與民眾黨立委黃珊珊交情匪淺、情同「閨蜜」的「時樂股份有限公司」、「尼奧創意行銷有限公司」負責人戴利玲陳情，民眾黨在監察院申報網站上申報的3筆共916萬4000多元支出，非公司承接業務，引發外界質疑有洗錢、偽造文書嫌疑。

這2大爭議讓柯文哲與民眾黨忙得焦頭爛額，不斷開會查帳、討論方針時，又發生「案外案」柯文哲兒子被爆在設立民間公司，且地址登記在整修中、即將正式成為民眾黨中央總部的台玻大樓；柯文哲兒子設公司的問題原本沒有燒太旺，畢竟非公眾人物也尚未運作，外界話題仍多為財產申報爭議上。

然而，陳佩琪卻突如其來在臉書發「自首文」，坦承是仍具公務員身份的自己想弄「小草咖啡廳」，所以先用兒子名字開公司、等她退休後再換負責人，不知有違法疑慮。陳佩琪自爆「找人頭開公司」的文章，可說是在即將熄滅的火上加油，而且「加好加滿」，把柯文哲推向「前方吃緊、後院又失火」尷尬局面。

不僅如此，陳佩琪還不斷在留言處與網友另闢戰場，說開公司都是委由代書公司指點兒子完成，因為負責人還沒換，應沒有贈與或洗錢問題，「先生大概被我氣到晚上不想回家了，不想回來就不必回來，老女人了一人比較自在」等，對柯文哲毫無加分，只是把家庭問題浮上檯面。

試圖將砲火轉向民進黨卻被罵翻

說不清道不明的陳佩琪，隔天又發了一篇文章，坦承自己「算是有犯意，但未有犯行」，並請法院從輕量刑，隨後又連珠炮地發表意見，一路延伸到超思蛋、快篩爭議，試圖將砲火轉向民進黨，卻遭網友罵翻，認為陳自己做錯竟還牽拖一大堆理由。

上週才宣布未來一定會加入民眾黨的陳佩琪，原本希望此舉更具資格做黨內公益活動，出發點立意良善，但入黨前卻提油救火，送給柯文哲一份沈重到難以忘懷「生日禮物」、「七夕驚喜」，更有犯法問題。

或許陳佩琪應該好好思考自己的角色定位，「停止夫人干政」，暫時退居幕後，過一段時間再出現於公開場合，可透過自身小兒科專業來協助柯文哲找回婦女票，才能真正幫助民眾黨不斷慘跌的民調止跌回穩，免於一路跌到「下市」。

▼柯文哲、陳佩琪夫婦。（資料圖／記者湯興漢攝）