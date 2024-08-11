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烏茲別克拳擊奪金！總教練太興奮心臟驟停　英國隊醫CPR搶救

▲▼ 烏茲別克拳擊手杜斯馬托夫（Hasanboy Dusmatov）奪金，總教練基里切夫（Tulkin Kilichev）慶祝。（圖／路透）

▲烏茲別克拳擊手杜斯馬托夫（中）奪金，總教練基里切夫（左）慶祝。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

烏茲別克拳擊手杜斯馬托夫（Hasanboy Dusmatov）8日在巴黎奧運男子51公斤級決賽摘金，拳擊隊總教練基里切夫（Tulkin Kilichev）興奮慶祝，沒想到因此心臟驟停倒下，當時在一旁的英國隊隊醫立刻CPR搶救，救回基里切夫一命。

美聯社、天空新聞等報導，在事發的那一刻，烏茲別克教練團返回熱身區，眾人都在慶祝，但現場突然傳來救命的呼救聲，原因是烏茲別克拳擊隊總教練基里切夫倒下。

當時英國隊隊醫辛格（Harj Singh）最先衝過去，物理治療師李利斯（Robbie Lillis）立刻跟上，發現基里切夫可能有生命危險，立刻進行CPR搶救，並使用自動體外心臟除顫器（AED）。

李利斯透露，基里切夫起初還是沒有反應，大約20秒至30秒之後，基里切夫才在眾人眼前醒過來；辛格也說，一切發生得太快。基里切夫後來被現場醫療工作人員送往巴黎一間醫院，正在住院中，但狀況已穩定。

烏茲別克在這次奧運拳擊賽場上表現優異，一共奪得5面拳擊金牌，創下20年來最佳紀錄。其中一名金牌得主就是拳擊手賈羅洛夫（Bakhodir Jalolov），他稱，基里切夫不僅僅是一名教練或是父親，「他養育我們、教育我們、把體育精神傳承給我們，他一直在我心裡，明天我們要去醫院看他」。

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