直擊／林郁婷媽媽+500粉絲新北挺金牌戰　「謝謝妳讓世界看見台灣」

▲新北市府舉辦直播派對，上百名支持者與林郁婷母親到場支持。（圖／記者呂佳賢攝，下同）

記者鄭佩玟／新北報導

台灣拳后林郁婷在台灣時間8月11日凌晨3點30分，對手將是波蘭女將塞雷梅塔（Julia Szeremeta），林郁婷若奪金，將是台灣史上第一位奪金拳擊女將，不僅挺過性別風波，也將創造歷史。新北市政府特別舉辦「奧運奪金加油直播派對」為林郁婷加油，不到3點，現場已破500名的支持者，高舉「世界球后 唯我郁婷」、「挺郁婷！見證拳擊場的傳奇」手牌以及藍白加油棒進場，林郁婷媽媽也現身為女兒加油，支持者們高喊應援，熱血沸騰。

林郁婷曾在拳擊亞洲錦標賽、世界錦標賽和杭州亞運拿下金牌，再加上這面奧運金牌，就完成「金牌大滿貫」里程碑。新北市長侯友宜表示，林郁婷勇者無懼，一定會奮戰到底，一定挺她，她努力不懈，全台都看得到，一起見證林郁婷即將完成金牌大滿貫的最後一哩路。

對於新北市政府舉辦的直播派對，不少支持者凌晨2點30分就抵達現場開始排隊，準備熬夜看比賽，雖然時間已晚，但大家臉上都不見疲態，就是要給「新北的女兒」最大支持，林郁婷媽媽與林郁婷的教練也都親臨現場，開心的與林郁婷支持者合影，也許多粉絲拿著國旗揮舞，新北市府一樓浮現國旗海，氣氛嗨到最高點，高喊「讓世界看見台灣，謝謝林郁婷！」

▲林郁婷母親到場支持。（圖／記者呂佳賢攝）