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賀林郁婷奪金！侯友宜加碼300萬獎金　運動中心、博物館一周免費

▲林郁婷媽媽看到女兒奪金淚崩。（圖／記者呂佳賢攝）

▲林郁婷媽媽與侯友宜慶祝女兒奪金。（圖／記者呂佳賢攝）

記者鄭佩玟／新北報導

台灣拳擊好手林郁婷今（11日）在巴黎奧運拳擊項目女子57公斤級比賽擊敗波蘭選手，奪下台灣在奧運史上首面拳擊金牌。新北市長侯友宜對此表示，林郁婷是新北女兒，為了慶祝林郁婷奧運金牌，新北市特別加碼300萬加上原有的270萬共570萬，8月12日是郁婷日，淡海輕軌免費搭乘一日，新北市16座運動中心一星期免費，新北市博物館也是一星期免費，感謝林郁婷成為新北之光、台灣之傲！

身高175公分的林郁婷，比對方高了10公分，全場幾乎壓著對手打，冷靜判斷不輕易出拳，招牌的防守反擊，讓塞雷梅塔（Julia Szeremeta）毫無招架之力，最終3回合完勝對手摘金。賽後林郁婷不但跪吻擂臺，並且和教練曾自強一起上台致敬，波蘭對手塞雷梅塔賽後也在擂臺上比出愛心手勢向全場致意。

新北市政府凌晨舉辦直播派對，不少支持者凌晨2點30分就抵達現場，林郁婷媽媽也親臨現場，開心的與林郁婷支持者合影，許多粉絲拿著國旗揮舞，新北市府一樓浮現國旗海，氣氛嗨到最高點。

▲林郁婷媽媽看到女兒奪金淚崩。（圖／記者呂佳賢攝）

眼見林郁婷順利奪金，侯友宜會後受訪時感嘆，林郁婷15年一路走來非常不容易，拼出台灣之傲、新北之光，奧運期間面對外面不斷惡意詆毀，她拿金牌讓這些人都安靜了，「我們可以看到她永遠站在第一線，無論風雨一直跑，這塊奧運金牌是勇者金牌！冠軍拿回來就是證明所有一切。」

侯友宜也表示，林郁婷過去拿了亞錦、亞運、世錦冠軍，今再拿下奧運金牌可謂大滿貫，她就是勇者無懼的金牌代表，恭喜林郁婷跟媽媽，陪她走這條最寂寞的路，也謝謝一路陪她的阿姨叔叔伯伯、教練。

此外，為了慶祝林郁婷奪下奧運金牌，侯友宜也宣布，新北市特別加碼300萬加上原有的270萬，共570萬，8月12日是郁婷日，淡海輕軌免費搭乘，新北市16座運動中心一星期免費，新北市博物館也是一星期免費，讓林郁婷成為新北之光、台灣之傲。
 

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