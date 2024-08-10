鄭州富士康招募　仲介：應聘人數較去年同期下降

▲鄭州富士康。（圖／CFP）



文／中央社

鄭州富士康招募仲介釋出訊息指出，由於蘋果iPhone生產旺季提前，年度招工潮來臨；目前平均每天應聘人數較去年同期下降，原因為產能下降，蘋果公司也有意將訂單分給其他供應商。

澎湃新聞報導指出，專為鄭州富士康招募工人的仲介8日表示，年度招工潮來臨，主要是為生產iPhone16做準備。根據往年經驗，每年9至12月是富士康產線旺季，5至6月陸續招人，7至8月各地富士康開始大量招募派遣工。

這名仲介表示，目前富士康招募中心平均每天有1000至2000人應聘，相較於去年同期達3000、4000人，人數有明顯下降，「今年6月份之前也基本都沒怎麼招人」。

這名仲介指出，目前了解的情況是，一方面為產能降了；另一方面是蘋果公司有意把一些訂單分給其他供應商，例如上海昌碩、廣東立訊精密等。

一名在深圳富士康iPhone生產線工作的工人指出，生產線高峰將持續到10月底，之後工人會陸續地離職。

報導提到，富士康是iPhone手機最大的代工廠，也是高端Pro系列機型的主力代工廠商。富士康在鄭州有航空港廠區、經開區廠區、中牟縣廠區等3大廠區，航空港廠區主要生產智慧型手機。

美國蘋果公司（Apple）執行長庫克（Tim Cook）今年3月到訪中國時表示，蘋果公司與中國供應鏈是雙贏關係。

市場研究暨分析機構IDC最新手機追蹤報告指出，中國智慧型手機今年第2季市場出貨量約7158萬台，年增率8.9%；在大幅降價後，蘋果的市場需求明顯改善，不過出貨量年減率仍達3.1%，iPhone在中國市場銷量跌出前5名。