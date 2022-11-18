終於達標！鄭州富士康招滿10萬員工　高管感謝政府協助

▲鄭州富士康招工已滿。（圖／翻攝自第一財經）

記者蔡儀潔/綜合報導

鄭州富士康在經歷員工大逃離後，緊鑼密鼓地進行招工工作，一名高官17日透露，預招工總報名人數超過了10萬，「名額終於滿了，目前招工工作暫時停了。」

據《第一財經》報導，富士康鄭州工廠的「用工荒」在10月底突然出現，高峰時期有30多萬名員工，承擔全球近半蘋果手機的生產、組裝工作。伴隨蘋果公司發布新款手機iPhone 14系列，今年9月8日富士康鄭州園區又開始進入新的生產高峰，但突然而至的疫情，打亂了整個園區的生產步驟。

鄭州富士康的高管楊涵（化名）表示，「剛開始，我們也沒（幾十萬人的）抗疫經驗，信息（資訊）可能不太透明，導致一些員工陷入了情緒恐慌。」

其中一個後果便是員工自發返鄉，這導致一線工人大量短缺。仍在鄭州富士康上班的員工表示，最少的時候，整個車間（廠房）只剩下30多名工人，而按照生產計劃，平時的一條生產線上，就有80多名工人。

該名員工透露，「我當時所在的一個車間，面積有半個足球場那麼大，本來開工的有4條生產線，結果，從11月1日開始，人就不斷減少，生產線從4條變成2條，之後又縮減到1條。」

為了留住老員工、招募新員工，鄭州富士康不斷加大獎勵力度，11月1日對於當日正常出勤的員工，將出勤補貼標準由現標準每天100元（人民幣，下同），提高到每天400元。此後，又把臨時工的時薪提高到每小時30元，為數十年來最高。

為了應對用工短缺，富士康內部也在不斷嘗試從各地的人員調度，先後調集了崑山等多地的員工來支援。楊涵認為，此次能夠這麼快度過「員工荒」，其中一個更大的助力，還是來自於當地政府。

▲富士康在鄭州有3個廠區。（圖／翻攝自第一財經）

綜合陸媒報導，河南洛陽、新鄉、駐馬店、信陽等地的人社局，對擬入職的員工安排分批次集中隔離，他們核酸（PCR）檢測結果陰性後，到達富士康鄭州廠區。

滑縣人社局還對富士康招工最新政策進行大力宣傳、廣泛發動。長葛市退役軍人事務局也面向全市退役軍人，發出了《關於號召廣大退役軍人積極報名鄭州富士康招工的倡議書》。

數據顯示，富士康在鄭州共計擁有3個廠區，分別是鄭州航空港廠區、經開區廠區、中牟縣廠區，其中，僅航空港廠區一個廠區，佔地面積就有560萬平方公尺，高峰時期，有30多萬名工人在此工作，而鄭州富士康的每年外貿出口額，更是佔到鄭州乃至河南的半壁江山。

一份來自中國對外貿易協會的公開數據顯示，2020年鄭州富士康以316.4億美元的外貿出口額，位列當年大陸全國十大出口企業第一名，這一數據是華為終端有限公司的近2倍。

河南省改革發展研究院院長周健表示，「鄭州富士康以一家公司之力，貢獻了鄭州進出口總額的80%，河南省進出口總額的60%。憑借富士康，河南的進出口額多年位居中部六省第一，鄭州在進出口額上力壓武漢，成為中部的龍頭。」