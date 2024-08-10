澳洲水球正妹暗示遭中國抓傷！　美女隊長發「胸口血痕照」反擊

▲Tilly Kearns上傳賽前、賽後的對比照。（圖／翻攝微博）

記者蔡紹堅／綜合報導

澳洲水球運動員Tilly Kearns將於巴黎奧運的水球金牌戰中出賽，她前幾天上傳了賽後的傷痕照，暗示遭到中國選手抓傷，引起外國網友熱議。中國女子水球隊的隊長熊敦瀚看到這組照片後，也上傳了自己胸口遭到抓傷的照片，並回嗆，「對抗項目，誰也別說誰！」

Tilly Kearns在社群媒體上傳了自己在與中國隊比賽前、比賽後的對比照，可以清楚看見，比賽之後她的胸口出現了一條明顯的抓痕，似乎是在暗示遭到中國的選手抓傷。

Tilly Kearns的照片在國外引起了很大的討論，許多國外網友都批評中國的選手粗魯、暴力。

中國女子水球隊的隊長熊敦瀚看見這組照片之後，也很快上傳了自己的傷痕照反擊，可以看見，她身上的抓痕更多，至少有5條以上，且深度也相當明顯。

▼熊敦瀚也發出自己受傷的照片。（圖／翻攝微博）



熊敦瀚還表示，「對抗項目，誰也別說誰！不發到網路上是因為項目本身的魅力會掩飾很多不為人知的傷痛。」對於網友們的安慰與關心，熊敦瀚說，「不用啦！水球運動員或多或少身上都有點傷，而且如果我沒記錯這應該是很早以前的事情了。」

▼熊敦瀚認為對抗項目沒什麼好互相怪罪的。（圖／翻攝微博）



熊敦瀚的隊友也發文表示，「這位美女（Tilly Kearns）是中鋒，我身上的道子都是她抓的，因為我就是防她的，我胸口前的抓痕可不少，留疤了，誰能懂啊！」

據了解，本屆巴黎奧運女子水球小組賽，中國隊4連敗無緣晉級，而在與澳洲的對賽中，是以5:7輸給澳洲。

▼熊敦瀚目前是中國女子水球隊的隊長。（圖／翻攝微博）

