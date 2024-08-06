屋頂自拍觸電！　少女「懸掛高壓電纜」下秒斷頭墜地慘死

▲ 黛博拉整個人掛在電纜和屋頂之間。（圖／翻攝自X）

記者陳宛貞／綜合外電報導

瓜地馬拉發生一起恐怖意外，一名少女在屋頂上拍照，不慎碰到空中的高壓電纜，當場觸電昏倒，整個人掛在電線和屋頂之間，一陣煙霧後屍首分離，過程相當驚悚。

綜合《每日郵報》及當地媒體，這起事件發生於上韋拉帕斯省El Centro社區，死者黛博拉（Débora Rebeca Xi Artola）1日和朋友開心拍照，卻意外觸電慘死，附近眾多居民都目睹慘案過程，影片在網路上瘋傳。

Antes de la tragedia



Difunden video de Debora Xi, la quinceañera que murió tras tocar cables de alta tensión en Alta Verapaz pic.twitter.com/bZuq9WfUP2 — Videoteca_gt (@Videoteca_gt) August 4, 2024

事發前的畫面可見，身穿紅衣的黛博拉和3名友人站在一棟2層樓住宅的屋頂邊緣，據稱他們當時正在排練舞步，朋友舉起手機想自拍時，她卻沒注意到身後就是一條高壓電纜，碰到電纜後當場被電擊。

接下來的畫面顯示她頸部掛在電纜上，腿部則掛在屋頂邊緣，幾乎整個人懸掛在空中，幾秒鐘後巨大電流使她的頸部當場被切斷，一陣濃煙後頭顱噴飛，和軀體一起墜落地面，現場頓時驚叫聲四起。

她的母親安德莉亞（Andrea）事後悲痛發文，PO出她生前穿著傳統服裝和在3月的生日派對上穿著禮服的照片，寫下「我永遠愛妳，我的公主」。