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社會 社會焦點 保障人權

大稻埕夏日節最終篇！高空煙火秀達8分鐘　北市警全力疏導人車

▲▼大稻埕夏日節最終篇，煙火試放達8分鐘，北市動員警力維安。(圖／記者邱中岳翻攝）

▲大稻埕夏日節最終篇，煙火試放達8分鐘，北市動員警力維安。(圖／記者邱中岳翻攝）

記者邱中岳／台北報導

2024年大稻埕夏日節最終場，將在10日下午展開，活動也提早至下午3時許開始，晚上8時的煙火秀也延長至480秒，又是農曆七夕情人節，估計進場觀看花火人數，恐較7月31日當天進場的5萬人更為熱絡，北市警局大同分局也不敢大意，動員警犬隊、特勤中隊全副武裝，負責現場週邊維安。

大稻埕夏日節將進入最後一場，7月31日之前次活動雖天候欠佳、時有陣雨，但北市政府觀傳局統計，當日仍吸引5萬餘人參加，現場撐起一片傘海，蔚為壯觀，10日也將迎來2024年大稻埕夏日節最後一場活動，正巧也是七夕情人節，主辦單位也提前在下午3時許展開舞台表演活動。

▲▼大稻埕夏日節最終篇，煙火試放達8分鐘，北市動員警力維安。(圖／記者邱中岳翻攝）

警方指出，10日晚上8時的高空煙火秀，也安排480秒(8分鐘)的活動，將會進入活動最高潮，人潮也恐突破上次的5萬人，所以北市警局大同分局也不敢大意，特別調派警犬隊、北市刑大特勤中隊協助，到現場進行安檢、安全維護，並透過無人機監看以防治安死角。

北市警局大同分局也針對10日的勤務做出說明，將加強市民高架道路、民生西路、環河北路、鄭州路等路段疏導及管制，期使活動期間區域性交通衝擊減到最低程度，並在煙火施放、活動告一個段落，以最快的速度疏散現場人權，並呼籲民眾千萬不要推擠。

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