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大稻埕變戶外賽場！「城市跑庫文化運動會」17組互動關卡開跑

▲▼台灣視覺藝術協會將在8月10日～11日於台北大稻埕展開「城市跑庫文化運動會」，集結16個場地，邀請17組藝術家，把大稻埕歷史街區變身為一個巨大的戶外賽場。（圖／台灣視覺藝術協會提供）

▲「城市跑庫文化運動會」打造17座藝術互動關卡，其中一個關卡靈感來自藝術家羅懿君的作品《糖蜜、酒精、健身工坊，是什麼使今日的生活變得如此不同，如此有魅力？》，運用現場提供的甘蔗運動道具，跟隨關主完成健身運動。（圖／北美館提供）

記者林育綾／台北報導

在天橋上做國民健康操、把南北雜貨店當成健身房？巴黎奧運倒數同時，台灣視覺藝術協會將在8月10日～11日於台北大稻埕展開「城市跑庫文化運動會」，集結16個場地，邀請17組藝術家，把大稻埕歷史街區變身為一個巨大的戶外賽場，17組闖關等大眾挑戰！

台灣視覺藝術協會表示，大稻埕見證了無數文化復興運動的風起雲湧，像是出生於大稻埕的作曲家江文也，在1936年柏林奧運的藝術競技中，以《台灣舞曲》為台灣奪得第一面奧運獎牌；還有1921年的「台灣文化協會」，到1923年蔣渭水創辦的《台灣民報》，大稻埕無疑是台灣文化藝術、民主意識、自由思潮的重要啟蒙地。

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「城市跑庫文化運動會」結合「台灣當代藝術資料庫」網站，將大稻埕變成一座充滿驚喜的城市文化資料庫，活動包括「當代藝術」、「歷史場域」、「文化運動」三大元素。

8月10日～11日，規劃北門與大橋頭兩條主路線，串聯16個當地店家、古蹟、藝文聚落、公共空間。17組藝術家將作品轉化為遊戲關卡或工作坊，包含12組活動關卡、2組限定表演、5組工作坊。

「城市跑庫文化運動會」所有作品，皆以藝術互動的遊戲關卡形式呈現，讓民眾透過闖關來體驗運動會。像是見證北台灣茶葉的歷史、錦記茶行的創辦人陳天來故居，關卡靈感來自藝術家李明學在2016年台北雙年展的參展作品《光譜》，轉化成民眾在時間內闖關時，依照茶的顏色濃淡，由淺到深排列。

在台北市現存最久的平樂人行陸橋上，關卡靈感來自藝術家陳擎耀的作品《國際收音機體操》，闖關者在天橋上跟隨關主的帶領，要完成1分鐘版本的國民健康操。

▲▼台灣視覺藝術協會將在8月10日～11日於台北大稻埕展開「城市跑庫文化運動會」，集結16個場地，邀請17組藝術家，把大稻埕歷史街區變身為一個巨大的戶外賽場。（圖／台灣視覺藝術協會提供）

▲在台北市現存最久的平樂人行陸橋上，關卡靈感來自藝術家陳擎耀的作品《國際收音機體操》，闖關者在天橋上跟隨關主的帶領，要完成1分鐘版本的國民健康操。（圖／陳擎耀提供）

在地經營40多年的南北雜貨店鋪「富自山中」，也是大稻埕少數販售自製蔗糖類商品的店家，關卡靈感來自藝術家羅懿君的作品《糖蜜、酒精、健身工坊，是什麼使今日的生活變得如此不同，如此有魅力？》，運用現場提供的甘蔗運動道具，跟隨關主完成健身運動。

17組關卡設計，讓參與民眾不僅僅只是觀眾，也能成為作品創作的一份子，在與作品互動的同時，也能了解在地文化歷史，身歷其境感受「文化運動會」的氛圍。「台灣當代藝術資料庫」網站與碰卡電子名片合作，將NFC技術導入每個藝術關卡，只需用手機輕輕一碰，就能立刻連結，在手機線上瀏覽藝術家介紹及作品。

「城市跑庫文化運動會」還透過運動會的接力賽概念，與「渭水驛站」合作街景導覽，以及期間推出各種多元系列的講座、工作坊，如「神遊大稻埕」由藝術家吳聯吟將傳統的神將概念轉譯，利用不同媒材製作出另類神將甲裝置，工作坊將讓民眾穿戴上藝術家的作品《旋轉》，體驗行走於大稻埕。

▲▼台灣視覺藝術協會將在8月10日～11日於台北大稻埕展開「城市跑庫文化運動會」，集結16個場地，邀請17組藝術家，把大稻埕歷史街區變身為一個巨大的戶外賽場。（圖／台灣視覺藝術協會提供）

▲「城市跑庫文化運動會」將在8月10日～11日於台北大稻埕展開。（圖／台灣視覺藝術協會提供）

2024「城市跑庫文化運動會」
日期｜2024年8月10日～8月11日
時間｜13:00-17:00 免費參與
地點｜17個點分布在大稻埕街廊巷弄

北門路線：起點站玉泉公園、港町文化講堂廊道（現址為全祥茶莊）、臨秋居、錦記茶行對面（現址為陳天來故居）、大稻埕碼頭前道路

大橋頭路線：起點站永樂國小、平樂人行陸橋、新慶利碾米廠、富自山中、迪化半日茶屋、228事件引爆地紀念碑、Otherwise Library

合作藝術家：羅聿綺、柯良志、周書毅、一公聲藝術、李明學、崔廣宇、陳擎耀、國家氧、羅懿君、吳季禎、張徐展、謝佑承、陳姿華、詹詠幀、林小杯、吳聯吟

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