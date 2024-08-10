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出遊住雙人房！正妹友人沒洗澡「躺下去了」　他驚：差點翻臉

小三,偷情,失戀,性侵,上床,崩潰,傷心,抓姦,劈腿,偷吃,感情。（圖／記者周亭瑋攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者周亭瑋攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

「我真的無法接受，差點跟她翻臉。」有網友日前跟正妹朋友出遊，一起睡一張雙人床，可他沒想到對方居然「不洗澡就躺下去」，不禁直呼，「我覺得不洗澡頂多坐下去吧！躺下去不就全都髒了？」貼文引發熱議。

原PO在PTT的WomenTalk板發起閒聊，「去旅館不洗澡躺床OK?」提到朋友是個170公分、會化妝懂穿衣的大正妹，結果就在一起去住雙人房的時候，對方居然不洗澡就躺床，「我真的無法接受，差點跟她翻臉」，覺得如果沒洗澡，最多只能用坐的，「躺下去不就全都髒了？」忍不住求問其他人，「各位是直接汙染床，還是床是聖地先洗澡派？」

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貼文一出，許多人也直呼不行，「如果有流汗就完全不行，畢竟還要睡」、「只有一張床要一起睡的話，我不行」、「絕對先洗澡…流汗混雜外面灰塵很噁」、「先洗澡吧…」、「當然要洗啊」、「不能接受，噁心」、「我不行，床潔癖。」

不過，不少網友不以為意，「飯店床不是自己家的床，弄髒也沒差吧」、「躺被子外面還被子裡面也是有差的」、「不要躺到我要睡的那顆枕頭就好」、「在家也沒洗就躺，又不是潔癖人」、「有時候我覺得人沒必要活這麼辛苦」、「沒差吧，很多時候床比我還髒（？！）」「哪裡沒有細菌？」

還有人表示，「真的在意這些的話，可以自己帶整組的那種一次性床套，這樣就不用擔心被任何可能的已知未知汙染了」、「下次記得訂雙床房」、「之前同事們討論過，只有一個人會洗了才躺」、「龜毛的人建議別和別人睡」、「自己在家的話都是先洗澡再上床，去飯店就看當天玩得累不累吧？累了想趴一下很正常。」

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