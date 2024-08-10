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21種口味任選！必勝客「13吋大比薩半價吃」周末才有

▲▼必勝客四小福比薩。（圖／業者提供）

▲必勝客祭出21種口味大比薩周末下殺半價吃。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

周末小確幸快收！人氣速食品牌「必勝客」祭出「外帶13吋大比薩半價吃」優惠，網羅21款超人氣口味選擇，像是超罪惡松露海鮮珍珠起司比薩、法式卡菲海陸比薩都有，也有經典夏威夷、雙層美式臘腸等，今（10）日限時2天開跑。

必勝客本周末祭出「外帶單點13吋大比薩半價吃」優惠，口味有法式卡菲海陸比薩、松露海鮮珍珠起司比薩、海鮮、和風章魚燒、韓式泡菜燒肉、鐵板雙牛、黃金和風雞、超級總匯、哈辣墨西哥、燻雞絲蘑菇、彩蔬鮮菇、雙拼比薩-熱帶鳳梨海鮮總匯+四小福、熱帶鳳梨海鮮總匯、火辣墨西哥肉肉、雙拼比薩-海陸總動員、黃金咖哩海鮮、四小福、日式照燒雞、羅勒青蔬、雙層美式臘腸、夏威夷共21款，詳細優惠內容以官網為主。

▲▼肯德基加碼優惠。（圖／業者提供）

▲肯德基應援優惠再加碼。

另，肯德基至8月11日前也於門市內用、外帶、預訂快取祭出「2大品項買1送1」優惠，包括「雞情熱辣煙燻脆雞」、「金黃比司吉」通通可享買1送1，分別只要花75元、59元即可爽吃雙份，每人、每次限購買1次，全台限量50000份，實際供應量以門市為主，售完為止。

期間加碼推「2大超值桶餐下殺59折」，其中，「爸氣桶（優惠代碼：40615）」內含6塊咔啦脆雞、1份雙色轉轉QQ球和4個原味蛋撻，只要388元，現省269元；「應援桶（優惠代碼：40612）」則吃得到3塊雞情熱辣煙燻脆雞、3塊咔啦脆雞、1份雙色轉轉QQ球和4個原味蛋撻，特價399元，現省276元。

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