巴西61死空難！10乘客「搞錯航班」　幸運逃過死亡班機

▲倖存乘客表示，雖然當時和員工大吵，但是感謝對方盡到自己的職責，才讓他幸運存活。（圖／翻攝自G1）



記者王佩翊／編譯

巴西Voepass航空公司一架載著61人的客機9日起飛後，在距離聖保羅市約80公里的住宅區墜毀，機上無人生還，目前失事原因仍待調查中。然而離奇的是，有至少10名乘客因為搞錯航空公司、錯過登機時間，導致錯過這班飛機，沒想到卻也因此逃過死亡航班。

根據巴西媒體報導，Voepass航空公司編號2Z2283航班9日上午11時56分從巴西南部巴拉納州卡斯卡維爾市（Cascavel）起飛，原定下午1時30分抵達瓜魯柳斯機場。然而在飛行途中，飛機卻疑似因為失去控制，失速旋轉墜落，並當場引發巨大的爆炸，機上57名乘客與4名機組人員全數罹難。

有一名原定也要搭乘該班飛機的乘客表示，自己因為錯過飛機而幸運避開了一場悲劇。他說，當時他曾堅持要求登機，但被告知已超過登機時間，不得不重新預訂機票，沒想到卻因此逃過死亡航班。

▲巴西航空公司Voepass飛機墜毀民宅區。（圖／達志影像／美聯社）



他直言，包含他在內，有大約10個人搞錯航空公司，以為該航班是由智利南美航空執飛，因此傻傻前往該航空公司櫃台排隊，但是卻遲遲等不到開櫃，這才發現搞錯航空公司，但因為錯過登機時間，最終未能搭上這班航班。

據悉，該班機原定上午11時40分起飛，當天他9時40分就抵達機場櫃台等待，10時41分發現問題後與地勤爭吵，但因為已經錯過最終報到時間，因此被拒絕登機。

另一位同樣錯過航班的乘客透露，他因為試圖強行登機而與工作人員發生爭執，但最終未能登上飛機。如今他則感慨道，是這名工作人員挽救了他的性命，並感謝對方在危急時刻的堅持。

失事客機型號為ATR-72，而在事故發生後，當地醫院和急救系統也全部動員。巴西空軍表示，航空事故調查員已前往現場進行初步調查。警方則表示，飛機墜毀前曾靠近民宅，但所幸並未造成地面人員傷亡。

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