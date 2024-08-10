陸放團客赴馬祖　學者：邊打台獨邊釋善意的「區隔對待」

▲陸客團搭乘小三通前往馬祖。（圖／翻攝中新社）



記者蔡紹堅／台北報導

疫情之後首個陸客旅遊團9日上午抵達馬祖，被視為兩岸觀光即將復甦的訊號。對此，學者分析，這是對岸「蘿蔔大棒」的兩手策略，針對台獨勢力採取嚴厲的「精準打擊」，另一方面又告訴老百姓這是「區隔對待」，以開放陸客團的方式來釋放善意，劃分整個台灣社會。

政治大學國關中心代理主任王信賢表示，對岸整個大的政策是「區隔對待」，反台獨的部分，現在要縮小打擊面，推出「懲戒台獨22條」之後，台灣很多人解讀是「一網打盡」，陸方馬上又出面強調，是專門針對「少數一小撮」的台獨分子。

「對於台獨、支持獨立的是一手，但是經濟社會融合的這一手，也是不會放的。」王信賢指出，特別是在福建、金馬的部分，作為經濟社會融合的示範區，這是一定要做的事情，現在就是把兩隻手區隔開來。

王信賢指出，同時，對岸也是在測試賴政府的反應，馬祖這個陸客團雖然很小，但是一個測試，看看台灣的反應是什麼，再來決定接下來會不會再開放大一點，甚至說去開放金門。

對於陸方會否進一步開放陸客團，王信賢抱持樂觀的態度，他強調，對岸更高的思維在於，要牢牢抓住兩岸關係發展的主動權與主導權，那經濟社會融合這一隻手就不會放掉，「金馬是作為福建經濟社會融合示範區裡最重要的一個目標，他就會繼續做。」

▼國台辦增設「依法懲治台獨頑固分子」專欄網頁。（圖／翻攝國台辦網站）



致理科技大學國際貿易系副教授張弘遠表示，對岸現在的政策是「大棒子與胡蘿蔔」，前兩天才上架「懲治台獨」的專欄網頁，今天就放陸客團到馬祖，「就是針對台獨勢力採取嚴厲打擊，但又想把這樣的氣氛鎖定在特定的對象，不想讓整個台灣的民眾恐慌，所以又釋放另一種善意，這個善意的訊號就是這次的陸客團。」

張弘遠指出，這次金門事件與馬祖事件的之前及之後，都有類似的「先壓後拉、先打後賞」，等於是有一個政策的差異性，「他針對台獨或主張台獨的勢力採取嚴厲打擊，但又切割出來，製造矛盾。」

張弘遠進一步解釋，現在主張台獨或反共的政治人物或言論，可能會受到中共的打擊，但另一方面，又透過正常交往、兩岸融合等方式，造成台灣整體社會對大陸出現兩種態度，「不見得『硬的會更硬、軟的會更軟』，而是『硬與軟之間的針對性會越來越強』。」

張弘遠說，對岸現在的策略，類似於癌症治療的「標靶」，會鎖定特定對象、特定團體或特定言論，給予針鋒相對的攻擊，但又告訴一般老百姓這是「區隔對待」，其實就是過去中共對敵鬥爭當中的「聯左拉中打右」，很清楚地在劃分整個台灣社會。

張弘遠也提醒政府，現在這已經不是「認知戰」了，而是「對敵鬥爭」，若只用認知戰來理解，那就太低估大陸對台策略的變化性。