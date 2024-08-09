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40歲沒爸媽、朋友…驚見誤一生初戀男友當總經理　她嘆為什麼？

（示意圖／Pexels）

▲ 40歲了，我的人生一無所有。（示意圖／Pexels）

圖文／CTWANT

「每天一直辛苦的賺錢、存錢買房子的人生目的到底是為了什麼？」有網友近日嘆，她平日都在家煮飯不外食，40歲了沒朋友可以約出去玩，爸媽也已離世，近日又看到誤她一生的初戀男友開科技公司當總經理，雖然她買了房，但卻坦言「可是每天除了工作，我的人生一無所有。沒有娛樂沒有休閒，人生只剩靜靜的倒數而已。」

原PO於臉書社團「匿名公社」發文指，40歲的她每天都在家煮飯，不外食喝飲料，做六休一也只是去賣場市場採買家用、食材回家補眠，沒朋友可以約出去玩。原PO說，爸爸今年剛走，媽媽8年前走，沒留半分財產給她，爸爸走後1個月，她也去地院遞狀拋棄繼承，「以前恨不得他死，真的死了，我也什麼都沒得到。」坦言十分羨慕有正常爸媽愛的家庭。

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原PO回憶，162公分的初戀男友誤她一生，惡性分手害她燒炭未遂，封鎖對方超過15年，前天她跟朋友聊到便好奇解鎖看近況，一看竟發現對方在新竹開科技公司當總經理了，一查公司資本額還500萬台幣，「如果當初他沒跟我分手，不知道我現在是不是已經是總經理夫人了」。

她最後嘆，自己現在努力的一切也只夠在新北買間國泰2300萬的預售屋，「可是每天除了工作，我的人生一無所有。沒有娛樂沒有休閒，人生只剩靜靜的倒數而已。」大嘆「每天一直辛苦的賺錢、存錢買房子的人生目的到底是為了什麼？」

此文一出，便引起熱議，網友紛紛留言鼓勵「你有你的人生我有我的旅程，在前方還有等著你的人」、「妳真的很棒，加油」、「多往好處想，比你過得慘的人還很多，凡事不要去比較，就不會有不好的心態，好好的快樂生活」，也有人認為「首先，誰規定父母一定要留財產給妳？再來妳覺得這樣的人生無趣，妳可以選擇不買房，把錢花在其他享樂，而不是在這抱怨自己為何沒錢不開心」。

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