拯救高雄「最美魚市場」！市府證實經營團隊換人　漢來接手

▲鼓山魚市場。（圖／趙建銘建築師提供）

記者賴文萱／高雄報導

有高雄「最美魚市場」之稱的鼓山魚市場，2022年10月風光開幕後一度爆紅，但隨著熱潮退燒後，平日遊客冷冷清清，一度暫停營業整修，不過，仍未見起色。高雄市政府今天證實，已透由相關程序將鼓山魚市場委託漢來國際物業管理顧問公司接續經營管理，期待新團隊能重新帶進人潮。

鼓山魚市場風光開幕後，隨著熱潮退燒，挨轟淪為蚊子館，去年9月更暫停營業進行櫃位調整，重新開幕調整為複合式商場並加強「夜經濟」，有新鮮漁獲、石板燒烤、景觀咖啡和精釀啤酒，但觀光人潮卻未見起色。

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▲鼓山魚市場重新改裝見客，但經營仍未見起色。（圖／記者許宥孺翻攝）

高雄市海洋局證實，為增進市有財產營運效益及提供民眾休憩優良場域，已透由相關程序將鼓山魚市場委託漢來國際物業管理顧問股份有限公司接續經營管理，期待新團隊串聯過往的歷史文化與現代的觀光需求，重新帶進人潮。

事實上，鼓山魚市場的優美建物曾獲得英國2023「London Design Award」鉑金首獎肯定，海洋局表示，希望可以讓更多人認識，以迎合往來旗津的旅客、高雄市民，以及外地觀光客的不同需求，有效提升觀光效益。

高市府表示，會緊密和新團隊保持聯繫與合作，期待新團隊能以令人耳目一新的經營形態，讓大家感受及體認這個地景場域的歷史風華與獨特魅力。