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社會 社會焦點 保障人權

獨／鬼月另類命案！貨車撞2車...紅衣男送醫　牠「無外傷」亡

▲高雄大寮鳳林四路發生一起車禍，唯一死亡的是一隻壁虎 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲高雄大寮鳳林四路發生一起車禍，肇事阿伯癱軟在地 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

另類命案！高雄市大寮區鳳林四路在今天(9日)凌晨三點發生一起車禍，一名阿伯開貨車撞到兩部正在停等紅燈的車輛，阿伯嚇到送醫，不過最讓人意外的是，這起車禍竟然造成一隻壁虎死亡，讓被撞的車主苦笑直說：「意外地驚悚」。

這起車禍就發生在鳳林四路，當時兩部轎車正在路口停等紅綠燈，但沒想到突然一台貨車就從兩車的中間直接撞過來，巨大的聲響力道不僅嚇壞兩名轎車駕駛之外，就連周邊的住戶也被聲響吵醒，而肇事的貨車阿伯下車之後，根據被撞的車主表示，他是嚇到臉色發白，雙腿發抖，幾乎是站不住，必須要有人上前攙扶才能站穩身子，只是當下阿伯還問「你們為何突然停下來」，讓被撞的兩名車主當場傻眼回答說：「紅燈當然要停啊！」

▲高雄大寮鳳林四路發生一起車禍，唯一死亡的是一隻壁虎 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲高雄大寮鳳林四路發生一起車禍，肇事阿伯被抬上擔架送往醫院 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲高雄大寮鳳林四路發生一起車禍，唯一死亡的是一隻壁虎 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲高雄大寮鳳林四路發生一起車禍，唯一死亡的是一隻壁虎 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

據了解，這名肇事的阿伯自稱從事資源回收工作，晚上要去收回收，但不知道什麼原因就直接撞上了兩部車，阿伯在肇事之後還一度拒絕送醫，被撞的車主還要安慰他表示都沒事，希望他趕緊去就醫，不然整個人都快癱倒，阿伯最後才勉為其難的上了救護車。

這起車禍除了阿伯疑似驚嚇過度送醫之外，兩名被撞的車主只有車損，人都平安無事！不過卻造成了一隻壁虎死亡，被撞的其中一名車主表示在車禍還沒發生之前，這隻壁虎還在車邊活蹦亂跳，但是車禍發生之後就無故死亡，同時經過車主看過之後，發現這隻壁虎「沒有外傷」，不排除是被嚇死的！而整起車禍發生原因，還得由警方調查之後才能進行相關的肇責判定。

▲高雄大寮鳳林四路發生一起車禍，唯一死亡的是一隻壁虎 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲高雄大寮鳳林四路發生一起車禍，唯一死亡的是一隻壁虎 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

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