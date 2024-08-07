情侶逛中山「等2.5小時才吃到飯」　全場搖頭：發誓沒有下次

▲假日連離峰用餐時間，也都要候位。（示意圖／記者邱顯燁攝）



網搜小組／劉維榛報導

「可以接受排隊等多久?」一名妹子透露，3點跟男友去中山站，以為避開用餐尖峰時段，沒想到連問5家餐廳仍要候位，就連去百貨公司買手搖飲都排好久，最後小倆口搞到5點半才吃飯，讓原PO崩潰不已。文章曝光後，網友也爆共鳴直呼，「曾經排過1.5小時，發誓沒有下次」、「30分鐘就會開始不耐煩了！」

一名女網友在PTT透露，假日與男友去中山站覓食，出發前，原PO就先打強心針，中山站的餐廳沒事先訂位的話，一定沒得吃，然而男友一臉不以為意，認為好吃的餐廳一堆，還有百貨公司，「一定會有不用等的店！」

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3點兩人抵達中山站後，男友還說剛好避開用餐尖峰時間，結果連續問了5家餐廳都碰壁，每一家都候位好幾組。

由於天氣熱爆，小倆口逛百貨公司也超擠，連買個手搖都排超長，而PO也頻頻暗示可以外帶，回家配冷氣吃比較實在，結果男友堅持要等候位，最後等到5點30分才吃飯。對此，原PO不禁眼神死拋問，「大家可以接受多久的等待時間？」

底下網友熱議，「動漫展夜排等半天」、「以前曾經等過最高紀錄3小時，現在10分鐘都不想排」、「曾經排過1.5小時，發誓沒有下次」、「我等最久的是1小時多，買花蓮某個麻糬名店，還有高雄某個花生糖名店」、「看急不急跟有沒有冷氣」。

不少人直言，最多只願意等30分鐘，「現場候位我也大概等半小時」、「半小時極限」、「超過半小時就不太行」、「30分鐘就會開始不耐煩了」、「半小時...誇張的是，有些人真的很願意等就算了，餓著肚子等才是煎熬」。