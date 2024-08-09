散布「抓到賄選」假圖　立委陳俊宇競選團隊2人遭起訴

▲今年立委選舉，民進黨候選人陳俊宇團隊的楊男、李女，在網路社群散布一張署名「圖片：宜蘭地檢署」的「抓到賄選」圖卡。（圖／宜蘭地檢署提供）

記者游芳男／宜蘭報導

今（2024）年立委選舉期間，宜蘭各網路社群流傳一張署名宜蘭地檢署的「抓到賄選」圖卡，暗指其他候選人賄選，檢方當時立即澄清是假訊息並立案偵辦。檢方調查後，認定製圖的29歲楊男及轉傳的24歲李女犯行明確，依違《選罷法》意圖使人不當選、《刑法》偽造文書等罪起訴。楊男、李女皆為立委陳俊宇擔任議員時的助理，對此，陳俊宇表示尊重司法。

據了解，29歲楊男在陳俊宇競選立委期間擔任輔選人員，製作署名「圖片：宜蘭地檢署」的「抓到賄選」圖卡，並傳給同事李女。李女透過LINE的假帳號，轉傳到「宜蘭縣鄉鎮市報報」等20至30個群組。宜蘭地檢署認為，楊男、李女明知地檢署並未偵辦溪南民代助理賄選案，仍冒用名義發布不實圖卡，足以妨害投票正確性，也讓民眾誤信不實圖卡是由地檢署製作。

偵訊時，楊男、李女供稱，他們的行為是為了嚇阻賄選，並非針對特定人士。楊男承認製作圖卡，但稱沒有想讓李女轉傳到其他群組。李女雖坦承轉傳，但說是想讓買票者警惕收手，以為圖卡可以發布，不知道冒名違法。

檢方認定兩人犯行明確，依違反選罷法等罪嫌將兩人起訴。