奧運銅牌才拿1周「掉漆又刮傷」　美滑板好手傻眼：去打仗嗎？

▲美國滑板選手休斯頓（Nyjah Huston）在巴黎奧運獲得銅牌。（圖／達志影像／美聯社，下同。）



記者吳美依／綜合報導

美國29歲滑板選手休斯頓（Nyjah Huston）在巴黎奧運獲得銅牌，他日前卻透露，僅僅過了一周，獎牌已經嚴重毀損，「看起來就像是它去打仗又回來了。」

▲休斯頓的銅牌已經多處掉漆、刮傷。（圖／翻攝Instagram@nyjah）



休斯頓目前已經回到美國，他在Instagram限時動態分享，獎牌已經多處掉漆、刮傷，「它們的品質顯然不像你們想像的那麼好。看起來很糟糕」，正面的狀況甚至比背面更嚴重。

他解釋，「這些奧運獎牌在全新的時候看起來很棒，但在接觸到我的皮膚、沾上一些汗水，並且在周末讓朋友們戴了一下子之後」，情況就變了。

▲休斯頓在巴黎奧運之前已經多次奪得世界冠軍。（圖／達志影像／美聯社）



休斯頓曾經在世界極限運動會（X Games）獲得12次金牌，也在世界錦標賽6度奪冠。此外，他還在上述2項賽事中，分別獲得了9枚銀牌和4枚銅牌。

在7月29日的奧運男子街頭滑板比賽中，休斯頓以279.38分的成績獲得銅牌，美國選手伊頓（Jagger Eaton）以281.04成績拿回銀牌，日本好手堀米雄斗則以281.14分衛冕金牌。