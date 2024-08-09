回顧郭婞淳巔峰時期「總和249公斤」！他愣喊好猛：至今仍贏一堆人

▲「舉重女神」郭婞淳摘銅。（圖／中華奧會提供）



記者施怡妏／綜合報導

台灣「舉重女神」郭婞淳巴黎奧運女子抓舉105公斤，挺舉130公斤，最終總和235公斤摘銅，有網友回顧郭婞淳巔峰時期的表現，最佳的表現是在2017年世大運，以總和249公斤奪金牌，另一次則是2020年亞錦賽，抓舉110公斤，挺舉137公斤，總和247公斤，驚呼「跟鬼一樣厲害」。

有網友在PTT發文，列出巴黎奧運59公斤量級前三名的成績，並回顧郭婞淳巔峰時期的成績，2014年被槓壓到右大腿，造成股外側肌80%斷裂，之後不斷復健，花4個月就重返賽場，成績也慢慢恢復。

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在2017世大運，以抓舉107公斤，挺舉142公斤，總和249公斤奪金，是郭婞淳生涯最厲害的成績，原PO補充「而且那時候還是舊制的58kg量級，比現在還輕1kg」。而郭婞淳生涯次佳的表現，是在2020亞錦賽新制59kg量級，抓舉110公斤，挺舉137公斤，總和247公斤，原PO拍手讚嘆，「現在看還是覺得很強，那時候跟鬼一樣」。

▲網友狂讚。（圖／翻攝自PTT）



貼文曝光，網友也驚呼，「 她挺舉真的鬼到不行」、「全盛時期的郭拿到現在來看還是一樣猛」、「她全盛時期根本是一個人的武林」、「挺舉142公斤現在看來真的好鬼」、「她的挺舉真的很強，即便是現在舉重生涯晚期，還是海放很多人」、「超鬼的，現在的羅詩芳也難破」、「郭全盛時期其他選手是在爭銀牌」、「別人在拚銀銅，郭在拚自己的紀錄」。

郭婞淳在奧運拚到最後一刻的精神，也讓許多網友敬佩，「連三屆拿牌根本神」、「帶傷+30歲還是可以拿銅牌，真的猛」、「世界級的女神！拚搏到最後一刻的精神令人感動！」「連三屆拿牌根本神」、「30歲還能這樣，已經超神」、「有幸世大運在現場看，抓挺舉時全部選手三舉都舉完了，郭才開始第一舉」。