2024年夏季菱角鳥調查數量小幅成長　1664隻相較去年增加了5隻

▲水雉生態教育園區2024年台南地區菱角鳥夏季調查，發現水雉族群數量達1664隻，相較去年增加了5隻。 （圖／記者林東良翻攝，下同）





記者林東良／台南報導

水雉生態教育園區和農業部林業及自然保育署嘉義分署、台南市政府合作，延續過去推廣友善耕作的策略，讓水雉能有更多友善的環境作為繁殖棲地，根據2024年台南地區菱角鳥夏季調查，發現水雉族群數量達1664隻，相較去年增加了5隻。

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今年的夏季調查共調查到1664隻水雉成鳥，官田區仍為水雉主要分布的區域，占69%。其次為下營區和麻豆區，分別占成鳥總數的15%和8%。除此之外，在柳營、歸仁、山上、六甲、白河、學甲也有水雉繁殖的記錄，新營及安南也都有水雉的蹤跡。

水雉喜愛利用的棲地類型仍以菱角田為主，有83%的成鳥在菱角田被記錄到，大部分雛鳥及蛋的繁殖記錄也出現在菱角田，顯示水雉多利用菱角田作為主要繁殖地。除了菱角田外，草澤及水稻田也是水雉常使用的棲地，牠們常在濕地環境中找尋食物。而在繁殖地的選擇上，今年在水稻田、草澤及種植香水蓮的水域觀察到水雉育雛的模樣，顯示水雉會利用多樣的環境進行繁殖。

水雉是主要生活在淡水濕地的鳥類，特化的腳趾使他們能夠在浮葉性植物上活動，並利用植物的莖葉築巢和繁殖下一代，因此有大規模菱角種植區域的台南，是水雉在台灣主要分布的區域。為了瞭解水雉在繁殖季的族群數量變化和棲地利用情形，水雉生態教育園區延續與農業部生物多樣性研究所指標研究室共同研擬之水雉繁殖季監測流程標準，在水雉的繁殖季(夏季)及非繁殖季(冬季)各進行一次台南地區的水雉調查。每年4~9月為水雉繁殖季，由於7月底進入繁殖季高峰，水雉的領域範圍也大致底定，活動範圍較固定，因此會在此時進行水雉的族群調查。

全台的水雉分布情形，則有賴全台鳥友的回報。全台水雉調查固定在每年7/15～8/15進行，只要在這段時間內，在台南以外的地方看到水雉，就可以上水雉園區官網填寫表單(官網調查連結https://reurl.cc/V1EVy5 )，或在ebird上傳資料進行回報。去年在雲林、嘉義、高雄、屏東、台東、花蓮和宜蘭都有水雉的蹤跡。



此次參與調查的成員包含水雉園區的志工、嘉義大學學生以及從全台各地前來協助的鳥友，天亮後大家分別前往各自的調查區展開調查，並以調查軟體線上回報資料。今年調查受到凱米颱風的影響，調查期間降雨不斷，園區為了確保調查員的安全，並減少天候對調查結果的影響，將調查時間延長一週，讓調查員分成多日完成樣區。此次颱風對水雉繁殖影響劇烈，不少調查員反應颱風前曾觀察到的巢、蛋、幼雛在災後盡數消失，然而，也有部分調查員觀察到池中水雉正在配對，準備捲土重來孕育下一代。今年在調查員夥伴的通力合作下，夏季水雉調查終於在風風雨雨中順利落幕！

今年台南氣溫格外炎熱，菱田反覆地暴露在高溫及暴雨中，造成菱角的生長情況不如以往，再加上高齡菱農逐漸退休，水雉可利用的棲地正逐漸縮減。颱風的影響更是讓水雉的繁殖雪上加霜，這可能關係到今年冬季水雉調查的結果。隨著氣候變遷，每年面臨的氣候挑戰也不盡相同，農田耕作相對容易受到衝擊。因此，水雉生態教育園區呼籲消費者選擇友善環境的農產品，從實際行動給予最直接的幫助。