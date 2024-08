▲俄羅斯西南部的庫斯克州遭攻擊。(圖/路透社)

文/中央社

烏克蘭部隊大舉跨越邊界打進俄羅斯的行動進入第3天,烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelenskyy)今天表示,俄羅斯必須「感受」侵烏戰爭的後果,但未直接提及這次攻勢。

法新社報導,根據俄羅斯軍方的說法,親烏部隊6日上午大舉進攻俄羅斯西南部的庫斯克州(Kursk),烏方共部署約1000名兵力、超過20輛裝甲車和戰車。

這次行動顯然是俄烏開戰以來,烏克蘭攻進俄羅斯的最重大攻擊。獨立分析家稱烏軍深入俄羅斯最遠達10公里。

澤倫斯基今晚演說時表示:「俄羅斯把戰爭帶進我們的土地,應該感受一下自己幹了些什麼。」

俄羅斯國防部今天表示,俄軍「持續摧毀」烏克蘭武裝部隊,並運用空襲、火箭、砲彈試圖擊退烏軍。俄羅斯並稱已趕派預備役軍人前往當地,阻撓烏軍更深入庫斯克州的企圖。

位於美國的獨立機構「戰爭研究所」(Institute for the Study of War)表示,烏軍發起攻擊的頭兩天,攻城掠地,頗有斬獲。