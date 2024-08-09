高雄類鼻疽疫情升溫！3天「這3區再增6個案」　1人重症進加護

▲高雄類鼻疽疫情升溫！3天再增6個案。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

高雄市衛生局今（9）日指出，8/6~8/8新增6例類鼻疽確診個案（年度累計19例），新增個案居住地分別為楠梓區3例、梓官區2例、鳳山區1例。截至目前，累計13例住院治療中，其中1例重症收治加護病房、1例已出院返家。

6例確診個案年齡介於52歲至95歲之間、發病日介於7/24至8/3之間，發病症狀包含發燒、全身虛弱、鼻塞、咳嗽、呼吸喘及呼吸困難等。除1例50多歲男性確診案無慢性病史外，其餘個案皆合併有糖尿病、高血壓、心血管疾病、癌症等慢性病史。目前，1例確診案已出院，其餘5例收治一般病房接受治療中。

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▼類鼻疽Q&A。（圖／記者賴文萱翻攝）

依據疾管署監測資料顯示，今年全國本土類鼻疽確定病例累計28例，為近五年以來同期最多，居住地分布為高雄市19例、台南市3例及桃園市、彰化縣、嘉義縣、基隆市、台中市、花蓮縣各1例。

衛生局表示，凱米颱風後高雄市累計確診病例14例，個案居住地分布於永安區、梓官區、楠梓區、林園區及鳳山區，其中以梓官區確診病例數7例居多。經疫調，風災後14例確診個案中，13例具慢性病及特殊疾病史。

統計14例確診個案中，1例居住於楠梓區於颱風期間家中有淹水，有接觸汙水汙泥，另11例個案住家鄰近積淹水區域、其餘3例個案住家及周邊社區雖未淹水但發病前有涉水行走的活動史。此外，5例個案身上發現有傷口。截至目前13例住院治療中（1例重症收治加護病房）、1例已出院返家。

衛生局指出，類鼻疽是第四類法定傳染病，致病原存在於土壤、水池及積水環境中，主要透過皮膚傷口接觸土壤或汙水而感染，也可因吸入、食入塵土或汙水而感染，颱風大雨過後為類鼻疽疫情高峰，且常見吸入性感染，一般常見於颱風過後一個月內確診個案顯著增加。

▼類鼻疽Q&A。（圖／記者賴文萱翻攝）

類鼻疽症狀表現差異極大，可能為無症狀，常見的病徵包括發燒、頭痛、局部腫痛、潰瘍、胸痛、咳嗽、咳血及淋巴結腫大，可導致皮膚膿腫、肺炎、腦炎、敗血症，需儘速以適當抗生素治療。衛生局提醒，民眾如有發燒、胸痛、咳嗽等任一疑似症狀應儘速就醫，並告知汙水、汙泥相關暴露史，以利即早診斷與治療。

高雄市政府衛生局已針對凱米風災後積淹水區域進行戶外環境消毒，並針對積水地下室進行預防性噴藥。籲請民眾在處理土壤及積水時應穿戴防水手套及長靴，避免赤腳行走，必要時戴口罩，做好個人防護措施，以避免感染病原菌。

糖尿病、肺病、肝病、腎病、癌症或免疫功能受損者等高風險族群，建議外出時儘量佩戴口罩，另請醫師提高警覺，診療時如遇有疑似個案，應於72小時內通報及採檢送驗，以利衛生單位採取防治措施。