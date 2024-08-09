沉迷手遊「狂忘記買飯」被分手！他神挽回　女友感動：像日本買的

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者鄺郁庭攝）

AI小組／綜合報導

一名女網友傻眼表示，男友超愛打手遊，不僅出遊都緊盯手機，還多次忘記買飯，兩人也為此多次爭吵，後來她忍無可忍，決定放生對方；然而，男友後來靠一招力挽狂瀾，她更感動直呼，「這是你煮過最好吃的白飯。」

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▲微波白飯神挽回。（圖／AI小組）

影片中，女網友哀怨直呼，男友總是沉迷於手遊，不論出去玩還是在家裡，讓她不禁懷疑，「遊戲重要還是我重要。」某次，男友又忘記買飯，於是她默默微波即食白飯，獨自用餐，並向對方提出分手。

眼看女友真的生氣了，男生急忙承諾，隔天一定會煮她愛吃的咖哩飯，怎料他再度玩到忘我，當一陣手忙腳亂之際，他猛然想起前一天女友微波的白飯，於是火速衝去超市購買，最後也順利端出一盤咖哩飯。

▲女友吃完不分手了。（圖／AI小組）

值得一提的是，女友一吃立刻大讚，「跟我在日本吃的一樣，而且這是你煮過最好吃的白飯。」

說到這款微波白飯，是用100%日本米，並以低溫無菌製法，將米粒鮮甜的原味與香氛光澤完整保存；重點是，除了隔水加熱外，微波加熱90秒即可食用，根本超方便。

【IRIS OHYAMA 微波白飯】

．100%日本米、無菌環境製作、無任何多餘添加。

．常溫保存，不佔冰箱空間。

．微波加熱90秒，即可食用。

．適用於任何用餐情況：不想煮飯時、工作、在家、聚會、露營、登山、外出、居家隔離、防災、照護長者