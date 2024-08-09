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超越黑五！美式賣場夏日特展貨架搬空　特價「衛生棉」搶很兇

▲▼美式賣場,蘇菲,蘇菲清新涼感衛生棉,蘇菲超熟睡涼感褲,蘇菲導管式棉條。（圖／資料照）

▲最近很紅的蘇菲清新涼感衛生棉隱藏價格很狂，現場很多人掃貨。（圖／資料照，下同）

生活中心／綜合報導

一年一度的好市多夏日特展登場，這次公布的隱藏優惠清單數量商品更多達百件以上，平常已經很熱銷的肉類、咖啡豆、零食折扣超深，現折的金額比黑五還多，眼尖的網友發現最近很紅的蘇菲清新涼感衛生棉隱藏價格很狂，網友說「家中老婆、女兒們每個月都要用，趁折扣要衝去搬箱，發現人潮比假日還多，現場跟蝗蟲過境一樣瘋狂掃貨」，討論度飆升，紛問哪間門市還有貨！

造成搶購的原因與今夏特別熱有關係！夏季以來氣溫屢創新高，姐妹們通勤、上課的路途高溫難耐，月經來濕黏不適感倍增。濕熱的環境細菌易滋生，讓愛美的妹妹們擔心異味和感染，為了擺脫困擾，清爽的涼感衛生棉備受女孩們喜愛。怕熱的網友發現夏天必備超薄的蘇菲清新涼感，第一次在好市多出現，價格直接跟上超殺的夏日特展，比常態的買一送一還便宜，每片僅3.6元，等於買一送一再66折！觀察到現場幾乎每人車上都有蘇菲涼感衛生棉，這款衛生棉集舒涼、抑菌、抑味三效於一體，獲皮膚科醫師認證溫和少刺激，新升級兒茶素的抑菌層，日本認證99%抑菌，棉片散出淡淡的柑橘植萃香氣，熱到不行的夏天用還能感覺到舒服涼爽，難怪這麼多人在搶！

▲▼美式賣場,蘇菲,蘇菲清新涼感衛生棉,蘇菲超熟睡涼感褲,蘇菲導管式棉條。（圖／資料照）

▲夏季以來氣溫屢創新高，蘇菲清新涼感第一次在好市多出現，觀察到現場幾乎每人車上都有蘇菲涼感衛生棉。

▲▼美式賣場,蘇菲,蘇菲清新涼感衛生棉,蘇菲超熟睡涼感褲,蘇菲導管式棉條。（圖／資料照）

▲蘇菲涼感衛生棉價格直接跟上超殺的夏日特展。

那個來的晚上總是睡得膽戰心驚，深怕一個Move要洗內褲和床單！許多女孩量多的那幾晚會指定用蘇菲的褲型衛生棉，洗完澡直接穿超安心，貼心的蘇菲這次也在好市多夏日特展將熱賣的蘇菲超熟睡涼感褲上架，狂殺優惠價一片僅24.1元，等於市面69折的超值價格，添加天然薄荷長效舒涼，網友說「整晚都像穿冷氣般涼爽，0.1cm的輕薄材質讓人幾乎感覺不到它的存在，一點都不厚悶」，採用內褲般的裸感柔貼設計非常貼合身體，吸收速度快，長時間使用也保持乾爽，不會有不舒服的感覺，社群中許多姊妹們用過都大推「有了這個，流量再大也可以整晚安心熟睡，再也不用擔心半夜驚醒」，蘇菲超熟睡涼感褲不只舒適度、吸收力好，這次好市多還有價格優勢，一定要趁機會多囤幾包！

▲▼美式賣場,蘇菲,蘇菲清新涼感衛生棉,蘇菲超熟睡涼感褲,蘇菲導管式棉條。（圖／資料照）

▲蘇菲超熟睡涼感褲有價格優勢，民眾趁機會多囤幾包！

▲▼美式賣場,蘇菲,蘇菲清新涼感衛生棉,蘇菲超熟睡涼感褲,蘇菲導管式棉條。（圖／資料照）

▲蘇菲超熟睡涼感褲現折110元。

愛用棉條的姐妹們看過來！睽違兩年，玩水必備！蘇菲導管式棉條一般型／量多型重磅回歸好市多，同樣只到9/1！一支僅7.3元，相當於市面57折的驚人折扣！圓滑導管設計更輕鬆置入，貼合瞬吸體帶來無感舒適，日本製醫療級滅菌，置入體內更安心，折扣款有一般型和量多型兩種規格滿足不同需求，網友說「拋開厚重棉片，使用後真的回不去」、「比起傳統衛生棉，蘇菲導管式棉條輕盈舒適，運動時特別方便」，折扣時囤貨正是時候！

▲▼美式賣場,蘇菲,蘇菲清新涼感衛生棉,蘇菲超熟睡涼感褲,蘇菲導管式棉條。（圖／資料照）

▲蘇菲棉條現場折扣曝光，現折70元。

這次好市多夏日特展可說是優惠空前絕後，尤其是蘇菲現場買氣搶搶滾，「今天在賣場看到特價也有拿了兩箱，真的便宜」、「我們家女生很多用量還蠻大的，就直接搬了三箱回家」、「這種消耗品固定會用到，特價時囤一些貨真的省很大！！」、「我看大家都一次買好幾箱，大家真的要趕快去囤貨」，狂殺優惠只到9月1日，別總是懊悔沒有跟上折扣，現在就出門，省荷包就趁現在這次！

特展期間限定販售
8/9-8/18北台中店/內湖店
8/23-9/1嘉義/台中/台南/高雄大順/高雄/中壢/南崁/中和/新莊/汐止/北投店

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