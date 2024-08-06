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美式賣場獨賣家中必備「寵鬼神器」　爸媽手刀搶搬激推折扣太殺快囤貨

美祿高鈣保久乳,美式賣場,點心,早餐（圖／資料照）

▲美式賣場最近超夯獨賣商品做年度超殺促銷，引爆網友討論，還有不少人賣場門一開就衝進去囤貨。（圖／資料照）

消費中心／台北報導

七、八月是全台爸媽的崩潰月，不只要應付家中「小鬼」，三不五時就喊餓，三餐外加下午茶，光是要餵飽他們，整天下來就夠忙的了，還要準備中元節招待好兄弟，注意許多民間習俗。中元節不少人選擇到美式賣場來備貨，若在有優惠的時間購買，可以幫家庭節省不少生活開銷，現在就有一款大人小孩都愛，美式賣場獨賣的飲品「美祿高鈣可可麥芽牛奶」超殺特價中，價格讓人以為看錯，因為折了又折，算下來平均一瓶竟不到10元，很多人看到後就順手一箱放進推車，更猛的爸媽們是手刀搶購，乾脆兩箱、三箱直接霸氣扛回家，家庭號組合買起來最超值。

當家裡小鬼嚷嚷餓要吃點心時，就拿出寵鬼神器「美祿高鈣可可麥芽牛奶」，一瓶收服小鬼。

▲▼（業配）雀巢美祿。（圖／記者周宸亘攝）

▲▼（業配）雀巢美祿。（圖／記者周宸亘攝）

▲小朋友成長階段容易餓，此時可以挑選營養飲品來取代零食。（圖／記者周宸亘攝，以下同）

小朋友放暑假，宅在家裡時間多，食量似乎也變得驚人，早也餓、晚也餓，只要一聽到喊「餓」的聲音又來了，就讓家長頭痛不已，既要填飽他們的肚子，又要把關飲食，就怕吃下太多餅乾、洋芋片，至於要如何解餓、解嘴饞，想挑選兼顧營養的點心或飲品取代零食，不少家長就把美祿高鈣可可麥芽牛奶視為家中必備，不只小孩愛喝，還含優質蛋白、B群、水解大麥以及高鈣的營養，非常適合給成長中的孩子補鈣，而且外出也方便攜帶，例如野餐或露營，適合在戶外活動的時候帶著飲用。

▲▼（業配）雀巢美祿。（圖／記者周宸亘攝）

▲早晨來一瓶美祿高鈣可可麥芽牛奶，搭配營養豐富的麥片或新鮮水果，迎接充滿活力的一天。

▲▼（業配）雀巢美祿。（圖／記者周宸亘攝）

▲在快樂遊戲後或下午茶時光中，美祿高鈣可可麥芽牛奶是最佳的點心選擇。

「上次默默被媽媽朋友推坑，第一次喝就回不去了」、「哇！那個好好喝，趕快買」、「現在真的很便宜！先買兩箱來拜拜」，現在中元節整箱拿來祭拜，擺上桌很大器，澎湃又美觀，而有超殺折扣的美式賣場當然是搬整箱的首選實體通路，美祿高鈣可可麥芽牛奶開始特賣後，已經可以感受人潮搶購，限時特價24入299再折60元，一瓶不到10元，很可以囤貨，拜完後給家中小孩當早餐、點心喝，小小一罐美味可口，營養健康又不怕胖，解決爸媽煩惱，冰在冰箱裡當下午茶也能療癒自己一下，真的是暑假期間的媽咪神隊友。

美式賣場特惠活動資訊
自8/5起至8/15，美祿高鈣可可麥芽牛奶，現折$60元
不論是直接在店內購買，還是網路線上購物，都能同時享有優惠！
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