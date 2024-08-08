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助銀髮族輕鬆補充熱量蛋白質　埔榮推優格果凍、優格蛋沙拉土司食譜

▲埔榮營養師為長者設計「優格蛋沙拉土司」及「優格果凍」，輕鬆補充熱量和蛋白質。（圖／台中榮總埔里分院提供，下同）

▲埔榮營養師為長者設計「優格蛋沙拉土司」及「優格果凍」，輕鬆補充熱量和蛋白質。（圖／台中榮總埔里分院提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

銀髮族常因牙口、吞嚥問題進而影響食慾，導致熱量、蛋白質及纖維攝取不足；台中榮總埔里分院提醒，隨著年紀增長，身體肌肉會慢慢流失，要有效預防肌少症的發生，需要均衡飲食和運動雙管齊下，因此推出「優格蛋沙拉土司」及「優格果凍」食譜，讓長者輕鬆補充營養。

埔榮醫院表示，這份菜單為營養科與高齡長照小組合作，由營養師錢怡如帶領實習生一起設計，並在榮光日照中心與長者一起動手DIY；套組熱量約270大卡，蛋白質21.4公克，吃完一份大約等於吃了1碗五穀飯熱量及3顆茶葉蛋的蛋白質含量，對食量小、熱量攝取不足的長者而言，是最佳的點心選擇，且製作方法簡單，非常適合長者在家DIY。

▲埔榮營養師為長者設計「優格蛋沙拉土司」及「優格果凍」，輕鬆補充熱量和蛋白質。（圖／台中榮總埔里分院提供）

此外，本食譜有別於市售優格及蛋沙拉吐司之處，在於製作優格及果凍時，額外添加蛋白粉（乳清蛋白粉），製作果凍時也使用富含纖維的紅蘿蔔及蘋果打成果泥，增加長者膳食纖維和蔬果完整營養素的的攝取，同時使用希臘優格取代蛋沙拉裡的美乃滋，避免攝入過多油脂外，也同時增加優質高鈣乳品攝取，吃起來更滑順爽口。

▲埔榮營養師為長者設計「優格蛋沙拉土司」及「優格果凍」，輕鬆補充熱量和蛋白質。（圖／台中榮總埔里分院提供）

埔榮營養科指出，足量的熱量、蛋白質、鈣質及維生素D攝取，加以適當日曬，並配合阻力運動訓練，才能有效預防肌少症發生，讓老年生活過得健康、精采又多姿。

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