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假送醫真丟包！印度數百萬患病老人遭遺棄　癡呆睡在排水溝

援助組織「SHEOWS」在排水溝、街道上發現許多被遺棄的老人。（圖／達志／美聯社）

▲援助組織「SHEOWS」在排水溝、街道上發現許多被遺棄的老人。（圖／達志／美聯社）

圖文／CTWANT

印度人口已超過14.2億，是為全球世界第一人口大國，據聯合國人口基金（UNFPA）2023年的報告，該國60歲以上老年人口到2025年時，恐達到3億4700萬人。在近日，相關援助組織「SHEOWS」卻在排水溝、街道上發現不少遭家人遺棄的長者，他們通常因生病、年紀過大等原因而被丟在醫院或寺廟中。

根據《美聯社》的報導，在印度的傳統宗教信仰、法律中，人民一直堅信照顧年邁的父母是孩子的責任，印度也是個以敬老聞名的國家，他們更傾向於與長者同住，而非雇用護理人員或將長者送到療養院。但隨著人均壽命的延長，也意味著照顧壓力將增加，都市化亦使年輕人開始遠離家鄉。

聖哈代爾教育和孤兒福利協會（SHEOWS）正在努力收容被遺棄的老人，目前協會擁有4個庇護所，共有500多人，其中大多數就是老年人。協會人員通常在排水溝、街道和灌木叢中發現長者，那些長者被強迫送上火車、丟棄在醫院或寺廟裡，許多老人被發現時，衣服已經破爛不堪，也麻木得無法開口說話。

其中一名被救助的長者Phooljale說道，他原先是位廚師，與妻子和2名成年的兒子同住，當他被肇事逃逸的車主撞傷後，他永遠失去了視力且無法行走。後來，妻子選擇離開他，而兒子在某天帶他去醫院治療時，聲稱「在這裡坐著等一下」，就再也沒回來過。

另一名長者Atmaram曾經以製作陶罐維生，在他的妻子、兄弟過世後，同住的弟媳便強行把他趕了出去，待他流落街頭一段時間被發現時，也已經變得癡呆，並且沉默不願開口。

SHEOWS為收容的長者淨身。（圖／達志／美聯社）
▲SHEOWS為收容的長者淨身。（圖／達志／美聯社）

報導指出，協會的救援隊會在城市街道上尋找被遺棄的老人，在把他們接走後，就會帶至醫療院所進行治療照護，並為他們洗澡、換衣服、提供飯菜，也留給他們睡覺的地方。

另外，協會領導人巴加特（Bhagat）表示，那些被遺棄的長者從未提起任何訴訟，許多人會選擇承認自己的命運，並在想念家人的一個個日子裡，隨時間推移而慢慢療傷。

至於遺棄老人的問題，協會也坦言已盡力提供協助，最終還是需要政府與民間齊力幫忙。

遭遺棄的長者被收容後，能獲得溫飽、醫療等方面的協助。（圖／達志／美聯社）
▲遭遺棄的長者被收容後，能獲得溫飽、醫療等方面的協助。（圖／達志／美聯社）

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