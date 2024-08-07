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好吃、零負罪的療癒系點心！跟著KOL、營養師用「AB+優格」展開7天輕食滿足法　罪惡甜點、宵夜輕鬆斷捨離！

▲▼AB+優格,蛋白質,益生菌,健康,喜多,Cindy,邱喜,Feibi。（圖／業者提供）

圖、文／統一AB優酪乳提供

你是不是也這樣？前一秒才答應自己要拒絕甜點、零食、高熱量食物，下一秒嘴饞作祟，身體還是很誠實的跑去買！其實，與其逼自己在想吃東西的時候不能吃，不如改成更聰明簡單的「輕食滿足法」，例如好吃、健康又零負罪的優格就是能滿足味蕾，又健康的潮流好選擇，如熱愛運動的人氣網紅：喜多、Cindy，以及美食部落客邱喜、營養師Feibi都是愛好者，熱量不高且有優質蛋白質與益生菌，正好成為你成功斷捨離罪惡甜點的療癒之選！快一起來了解如何將優格融入你的7天日常吧！

▲▼AB+優格,蛋白質,益生菌,健康,喜多,Cindy,邱喜,Feibi。（圖／業者提供）

超商裡優格產品一字排開，小編搜尋一輪卻特別喜歡「AB+優格」的原因有很多，首先光口感就令人驚艷，入口極為絲滑綿密，帶著濃郁奶香，而後優格如奶霜般綿密質地在舌尖化開，療癒心動的滿足感在嘴裡蔓延開來！此外，AB+優格不僅有蛋白質，最特別的是同樣有著AB優酪乳家族的亮點：使用國際丹麥知名大廠益生菌「雷特氏B菌」、及其他多種精選益生菌，每一瓶裡頭有200億活菌，且在獨特菌種篩選技術下，據說也是為什麼AB+優格這麼絲滑綿密順口的秘訣! AB+優格的優質益生菌，在享受美味的同時能幫助維持消化道機能，守護順暢不卡關。

▲▼AB+優格,蛋白質,益生菌,健康,喜多,Cindy,邱喜,Feibi。（圖／業者提供）

AB+優格目前有「無加糖」、「綜合莓果」兩款口味，可因應個人口味和不同生活需求選擇！「AB+無加糖優格」濃濃奶香療癒滿點，一瓶才147大卡卻有8克蛋白質，很適合運動前後、正在飲控的女孩，零負罪享受健康美味；「AB+綜合莓果優格」裡頭有花青素、及蔓越莓、藍莓、覆盆莓等素材，也算是守護私密健康的營養好物，還有澎湃的扎實Q嫩椰果拌入其中，嚼嚼椰果讓整體口感層次更顯奢華！那麼優格如何成為我們生活中的好朋友？往下滑，告訴你女孩們如何實踐7日輕食滿足法，趕快筆記起來！

▲▼AB+優格,蛋白質,益生菌,健康,喜多,Cindy,邱喜,Feibi。（圖／業者提供）

週一／懂妳的療癒系飲控好夥伴

餓肚子卻正在飲控的你，無罪惡解饞就選「AB+無加糖優格」！專業時尚模特Jammy在狀態管理上必須比一般人更嚴謹，夏天為了練出美麗線條更要做好飲控，「AB+無加糖優格」就是她近期指定的飲控好夥伴，一瓶熱量僅有147大卡，搭配超商健康輕食：地瓜、茶葉蛋，輕鬆掌握碳水及蛋白質攝取，讓飲控時期也能很滿足！

▲▼AB+優格,蛋白質,益生菌,健康,喜多,Cindy,邱喜,Feibi。（圖／業者提供）

週二／偷閒舒壓儀式感

普遍上班族的舒壓管道，無非就是午後的放縱手搖飲、餅乾、蛋糕，但這些爆卡組合長久吃下來身體一定吃不消！Angie雖然也是甜點愛好者，但怕熱量爆卡的她，聰明把辦公室下午茶改成「AB+綜合莓果優格」。酸甜莓果滋味搭配QQ椰果，上班療癒救星的地位一點也不輸放縱甜點，用美味又無罪惡感展開幸福的偷閒放鬆小儀式！

▲▼AB+優格,蛋白質,益生菌,健康,喜多,Cindy,邱喜,Feibi。（圖／業者提供）

週三／平衡療癒時刻

平時工作會需要久坐久站的女孩，下班後別忘了好好放鬆身體，簡單的伸展運動、瑜伽都能有效舒活，若再來一杯「AB+無加糖優格」由內而外平衡身心，把療癒值拉到最滿！裡頭優質的益生菌能促進健康，身體順暢不卡卡，讓人氣潛水教練喜多也愛不釋手：「好吃又滿足！」

▲▼AB+優格,蛋白質,益生菌,健康,喜多,Cindy,邱喜,Feibi。（圖／業者提供）

週四／放鬆追劇必備

下班耍廢放鬆時間還想亂吃東西？熱愛美食的吃貨網紅邱喜，每天都要接觸精緻美食，偶爾想讓體內轉換一下環境，就會改成更健康的「AB+綜合莓果優格」。「以前追劇吃洋芋片，現在改吃優格，一邊吃還能一邊補充好菌助消化！」窩在家追劇、追電影又不想太放縱，那就吃AB+優格吧！

▲▼AB+優格,蛋白質,益生菌,健康,喜多,Cindy,邱喜,Feibi。（圖／業者提供）

週五／早晨幸福METIME

醒來沒有太多時間做早餐，「AB+無加糖優格」一定要備在冰箱裡！二寶媽咪柯柯早上經過一番忙碌，終於找到時間好好重整自己：「送完小孩上課，在準備開啟一天工作之前，吃AB+優格就是我的METIME時光！」將AB+優格淋入新鮮水果、堅果盤之中，豐富輕早餐不到一分鐘就完成，實在是很適合現代忙碌的上班族！準備簡單快速卻優雅，享受美味，輕鬆為健康打底！

▲▼AB+優格,蛋白質,益生菌,健康,喜多,Cindy,邱喜,Feibi。（圖／業者提供）

週六／運動前後這樣吃

運動女將Cindy常常被問網友敲碗問運動前後該怎麼吃，「在跑步或是做比較激烈的有氧運動前，會選擇比較好消化、低負擔的食物，像是香蕉、地瓜、燕麥、優格等等。」AB+無加糖優格有8g蛋白質，運動前可以補充，運動後更要掌握黃金2小時補充，熱量不會太高，又有蛋白質聖品幫助組織修復！

▲▼AB+優格,蛋白質,益生菌,健康,喜多,Cindy,邱喜,Feibi。（圖／業者提供）

週日／城市野外享輕食超方便

「現在小型保冷措施很方便，讓我在帶團登山、外出野生活時也能吃上好吃的AB+優格！」熱愛山林間野營的柯柯，喜歡把優格拌入沙拉，或是加入水果、燕麥一起吃，在野外吃優格，輕享絲滑令人格外滿足！不論是野餐、露營，「AB+優格」小小一杯即可打造美味輕食餐！

▲▼AB+優格,蛋白質,益生菌,健康,喜多,Cindy,邱喜,Feibi。（圖／業者提供）

說到這，想讓飲食更健康，不一定真要吃得很無聊！你可以學會把7日輕食滿足法融入各種日常生活，用美味的「AB+優格」滋潤一週生活，輕鬆就能斷捨離罪惡甜點、宵夜和其他高熱量食物，還能把每天生活過得精緻！營養師Feibi也大力推薦：「健康絕對也可以很美味！私心推薦AB+優格，讓身體保持清爽順暢之餘，還能讓愛美的大家擁有好氣色。」現在就趕快把AB+優格囤到你家冰箱，用療癒美味開啟美好的一天吧！

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