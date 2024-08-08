　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

國台辦設「舉報台獨信箱」　陸委會擔心「黃安檢舉周子瑜」重演！

▲▼陸委會副主委、發言人梁文傑。（圖／記者蔡紹堅攝）

▲陸委會副主委、發言人梁文傑。（圖／記者蔡紹堅攝）

記者蔡紹堅／台北報導

國台辦7日增設了「依法懲治『台獨』頑固分子」的網站，將蕭美琴、顧立雄、柯建銘等人的名字置頂，還提供舉報信箱。對此，陸委會副主委、發言人梁文傑8日表示，國台辦此舉可能造成一種鼓勵檢舉的風潮，例如過去黃安曾檢舉周子瑜、盧廣仲，「這種風潮一旦形成，將造成很多人莫名其妙被捲入，對兩岸關係沒有什麼好的幫助。」

梁文傑在例行記者會上提到，中共方面的相關舉措，除了對兩岸互動造成更多的障礙與傷害，阻礙兩岸人民的往來交流之外，對於促進兩岸的良性交流並沒有任何好處，「陸方應該多做一些有助於雙方良性互動的工作才是正辦。」

▼黃安曾舉報周子瑜，導致TWICE遭對岸封殺了一陣子。（圖／翻攝微博）

▲▼黃安曾檢舉周子瑜。（圖／翻攝微博）

對於國台辦強調相關舉措只針對「極少數台獨頑固分子」，梁文傑說，設立了一個舉報信箱、網站，就是在鼓勵大家去使用，可能導致一種鼓勵的風潮。

梁文傑進一步指出，「過去就有一些例子，比如行業競爭，互相有私怨，或甚至只是對某人的言論有意見，像是黃安，他過去曾經檢舉周子瑜，也檢舉過盧廣仲，大家都還記得。」

梁文傑強調，鼓勵檢舉的風潮一旦形成，會有很多人莫名其妙被捲入，這部分是陸方必須要清楚認知到的，「這些做法對於兩岸關係沒有什麼好的幫助，只會讓兩岸越走越遠。」

▼國台辦「依法懲治『台獨』頑固分子」網站，下方設有「線索舉報信箱」。（圖／翻攝微博）

▲▼國台辦增設「台獨頑固分子」專欄網　柯建銘、顧立雄等人被置頂。（圖／翻攝國台辦網站）

▲▼國台辦增設「台獨頑固分子」專欄網　柯建銘、顧立雄等人被置頂。（圖／翻攝國台辦網站）

●為選手加油，發揮預測金牌超能力，抽GoPro、Switch Lite ►

●金牌知識挑戰王，發掘你的運動魂，測試一下你的知識值有多少►

ET快訊
女駕駛違規左轉！騎士遭撞「噴5圈重摔」慘死　她下車只顧看車頭
快訊／羅嘉翎淚崩喊「對不起大家」
快訊／羅嘉翎跛腳離場！　16強對手若打進金牌戰她還有敗部復活
台灣40年後將「沒有冬天」衝擊溫泉業　未來颱風減少但傷害更大
「看YT自學射箭」挺進奧運！他射出1分意外爆紅
7.1強震晃到站不穩！鹿兒島房倒塌有人受困　道路裂開
快訊／28歲律師淪詐團軍師海削千萬　鄭鴻威求交保被打臉
跆拳道甜心羅嘉翎巴黎奧運首戰　0比2落敗
7.1強震！　日氣象廳急調查：與「南海海槽大地震」是否有關
快訊／17:36規模4.4地震　9縣市有感「最大震度3級」
快訊／17:36發生有感地震！
是你嗎？網路報稅11836名中獎名單揭曉　頭獎20萬現金

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

曝謝國樑「反罷免」首要任務　他籲1事勿重演：藍戰力會被看衰

綠訪團與美大麻業者餐敘　賴士葆問要進口嗎？若是就喪盡天良了

台灣40年後將「沒有冬天」衝擊溫泉業　未來颱風減少但傷害更大

金門民代連署蓋「金廈大橋」　陸委會：不是單純「通橋」那麼簡單

「把最健康的歲月奉獻國家」　謝長廷談卸任感言：人生翻過新一頁

「奧運派對」局處看臉書才知　蔣萬安曝原規劃：我認為這次意義特殊

多位藍白立委收到恐嚇信！　羅智強曝「內容」：自己絕不低頭

國台辦設「舉報台獨信箱」　陸委會擔心「黃安檢舉周子瑜」重演！

綠促臨時會處理人事同意權　喊話韓國瑜身負重任：請盡快召集協商

賴清德：氣候治理是「多選題」　反核、擁核不是簡單「是非題」

王齊麟抵台「摸頭殺」陳詩媛　超Man護愛「她被我強制接機」

愛相隨！王齊麟現身桃園球場　陪女友十元上班從早閃到晚

台旅客用梳子收服40隻奈良鹿　排隊「鞠躬討梳頭」畫面爆紅

外國選手跪求台灣珍奶徽章　擊劍王子陳弈通出手助圓夢

邊荷律突被cue三振舞！　秒甜笑應援網暴動：超香

【是沒看到還是裝沒看到？】遞麥給 #王齊麟 他急拍手沒接 #李洋 傻眼XD

吳宗憲轟黃子佼「假掰得要死」　再次喊交棒：演藝圈讓我失望

李洋突打斷記者慌忙糾正　偷對王齊麟比手指愛心❤

王齊麟抵台「摸頭殺」陳詩媛　霸氣護愛「她被我強制接機」

#李洋女友 接機　「甜蜜摟肩」閃度不輸大寶貝

曝謝國樑「反罷免」首要任務　他籲1事勿重演：藍戰力會被看衰

綠訪團與美大麻業者餐敘　賴士葆問要進口嗎？若是就喪盡天良了

台灣40年後將「沒有冬天」衝擊溫泉業　未來颱風減少但傷害更大

金門民代連署蓋「金廈大橋」　陸委會：不是單純「通橋」那麼簡單

「把最健康的歲月奉獻國家」　謝長廷談卸任感言：人生翻過新一頁

「奧運派對」局處看臉書才知　蔣萬安曝原規劃：我認為這次意義特殊

多位藍白立委收到恐嚇信！　羅智強曝「內容」：自己絕不低頭

國台辦設「舉報台獨信箱」　陸委會擔心「黃安檢舉周子瑜」重演！

綠促臨時會處理人事同意權　喊話韓國瑜身負重任：請盡快召集協商

賴清德：氣候治理是「多選題」　反核、擁核不是簡單「是非題」

飼主快出現！彰化捕獲超罕見「牛蛇」　防疫所公告認領

結合法式概念的越南料理！Luma Café插旗宜蘭　吃得到牛尾河粉

短延時豪雨轟中南部　下周三後又有颱風生成機率

攜手衛生局行動醫療服務　中埔分局加強反詐騙宣導力道

限時4天必衝！「New Balance Fun釋基地」快來玩遊戲拿好禮～體驗頂級跑鞋More v5

網球從天而降！　他抬頭見小黑狗守陽台期待：快丟回來

桃園楊梅看診族有福了！公車722、722A路線明起正式通車

曝謝國樑「反罷免」首要任務　他籲1事勿重演：藍戰力會被看衰

女駕駛違規左轉！騎士遭撞「噴5圈重摔」慘死　她下車只顧看車頭

長榮海運7月營收逾500億元寫近2年新高　年增近133％

絲襪妹被撞「四肢後仰秒立起」　目睹民眾驚：可要LINE嗎？

政治熱門新聞

林郁婷賽後被欺負　蔡其昌：氣到失眠

「李洋用行動踢爆運動協會弊病」　周玉蔻轟：賴清德聽到心聲了嗎

被貼「中國人教授」　翁曉玲：學生心胸狹隘

曝「麟洋配曾遭政府糾正」　媒體人揭辛酸史：奪牌前有誰知道他們

貓奴注意！家貓明年8月起也要辦寵物登記

林郁婷頂住性別爭議壓力！　媽媽心疼：好幾天都睡不好

當林郁婷後盾力挺奪金　行政院：證據都已蒐集好「法律面賽後再進行」

侯友宜加碼！　「新北女兒」林郁婷搶金成功將獲570萬元

林郁婷進金牌戰！　賽後開心視訊粉絲：我一定會把金牌帶回去

蔣萬安宣布舉辦「奧運英雄派對」　選手將走紅毯

獨／綠訪團與大麻商餐敘照片曝光　藍：台灣大麻合法化風向球？

失聯移工人口來到8.6萬新高　學者反對開放鐘點移工

賴清德心疼林郁婷被國際拳總霸凌　下令體育署抗議啟動法律作為

稱麟洋配中國人的驕傲遭轟　翁曉玲不認錯：同文同種哪有說錯話

更多熱門

相關新聞

周子瑜宣布Solo出道！

周子瑜宣布Solo出道！

周子瑜是南韓女團「TWICE」的台灣成員，昨（1日）深夜無預警宣布喜訊，將推出首張個人迷你專輯《abouTZU》，也是繼志效、娜璉後，團內第三名Solo出道的成員。

Elkie合體子瑜「引以為傲」曝她後台拍照爆哭畫面

Elkie合體子瑜「引以為傲」曝她後台拍照爆哭畫面

盧廣仲、美麗本人牽手驚呼此生必看

盧廣仲、美麗本人牽手驚呼此生必看

一粒罕見「掀起瀏海」露額自拍

一粒罕見「掀起瀏海」露額自拍

周子瑜金髮造型曬芭比娃娃神顏

周子瑜金髮造型曬芭比娃娃神顏

關鍵字：

頑固台獨分子舉報信箱舉報台獨檢舉台獨檢舉信箱周子瑜黃安盧廣仲

讀者迴響

熱門新聞

王齊麟難過再發聲：真的有點過分！1舉動被讚男友模範

林郁婷打到笑出來　對手賽後比「雙X」

李洋曬女友合照：第一次出國沒帶球拍

張本智和遭逆轉勝！崩潰：寧願死也不想面對

即／日地震上修7.1！海嘯注意報區域擴大

即／日本6.9地震！發布海嘯注意報

蔡阿嘎說溜嘴「被蘿拉詐騙總金額」！

快訊／吳鳳首發聲：實在很難過！私訊遭灌爆

抽血斷髮！印度女將金牌戰超重150克失格

日7.1地震！2機場封閉跑道　航廈玻璃碎滿地

馬桶吸把悠遊卡竟是停車場神器！他實測全場爆笑

離婚協議被當廢紙依依三月就被逐出前夫家

26歲護士老婆出軌醫生！　綠帽夫絕望身亡

快訊／雲林29歲女騎士內出血搶救無效亡

各國瘋搶珍奶徽章！林郁婷：造成我蠻多困擾

更多

最夯影音

更多

王齊麟抵台「摸頭殺」陳詩媛　超Man護愛「她被我強制接機」

愛相隨！王齊麟現身桃園球場　陪女友十元上班從早閃到晚

台旅客用梳子收服40隻奈良鹿　排隊「鞠躬討梳頭」畫面爆紅

外國選手跪求台灣珍奶徽章　擊劍王子陳弈通出手助圓夢

邊荷律突被cue三振舞！　秒甜笑應援網暴動：超香

熱門快報

預測金牌賽事 抽GoPro

預測金牌賽事 抽GoPro

即日起至8月11日止，天天預測，好禮週週抽，再抽GoPro、Switch等大獎！

ETtoday為台灣之光加油

ETtoday為台灣之光加油

打開新聞雲APP，看新聞、預測金牌、挑戰你的運動知識，超過5000個獎項等你拿！

吃對料理幫你趕走疲憊

吃對料理幫你趕走疲憊

「文里補習班」開課啦！用「日式蛋沙拉三明治」吃出滿滿活力，夏天不打盹！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面