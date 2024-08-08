國台辦設「舉報台獨信箱」　陸委會擔心「黃安檢舉周子瑜」重演！

▲陸委會副主委、發言人梁文傑。（圖／記者蔡紹堅攝）



記者蔡紹堅／台北報導

國台辦7日增設了「依法懲治『台獨』頑固分子」的網站，將蕭美琴、顧立雄、柯建銘等人的名字置頂，還提供舉報信箱。對此，陸委會副主委、發言人梁文傑8日表示，國台辦此舉可能造成一種鼓勵檢舉的風潮，例如過去黃安曾檢舉周子瑜、盧廣仲，「這種風潮一旦形成，將造成很多人莫名其妙被捲入，對兩岸關係沒有什麼好的幫助。」

梁文傑在例行記者會上提到，中共方面的相關舉措，除了對兩岸互動造成更多的障礙與傷害，阻礙兩岸人民的往來交流之外，對於促進兩岸的良性交流並沒有任何好處，「陸方應該多做一些有助於雙方良性互動的工作才是正辦。」

▼黃安曾舉報周子瑜，導致TWICE遭對岸封殺了一陣子。（圖／翻攝微博）



對於國台辦強調相關舉措只針對「極少數台獨頑固分子」，梁文傑說，設立了一個舉報信箱、網站，就是在鼓勵大家去使用，可能導致一種鼓勵的風潮。

梁文傑進一步指出，「過去就有一些例子，比如行業競爭，互相有私怨，或甚至只是對某人的言論有意見，像是黃安，他過去曾經檢舉周子瑜，也檢舉過盧廣仲，大家都還記得。」

梁文傑強調，鼓勵檢舉的風潮一旦形成，會有很多人莫名其妙被捲入，這部分是陸方必須要清楚認知到的，「這些做法對於兩岸關係沒有什麼好的幫助，只會讓兩岸越走越遠。」

▼國台辦「依法懲治『台獨』頑固分子」網站，下方設有「線索舉報信箱」。（圖／翻攝微博）

