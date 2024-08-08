　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

「實習納入年資」協和祐德與車廠產學合作　高三畢業直升科大

▲協和佑德高中汽車科與TOYOTA產學合作，首辦新生入學面試活動。（圖／協和佑德高中提供）

▲協和祐德高中汽車科與TOYOTA產學合作，首辦新生入學面試活動。（圖／協和祐德高中提供）

記者楊惠琪／台北報導

電動車時代來臨，帶動汽車產業發展蓬勃，為提升學生職場競爭力，台北市私立協和祐德高中汽車科與TOYOTA北都汽車產學合作，今年首創新生入學面試活動，由業界挑選實習人力，高三進入車廠實習，就享有逾38萬元年薪，高中畢業可直升科大，並延續實習工作與年資，等於大學一畢業就有5年工作年資，進入TOYOTA工作，年薪50萬元起。

協和祐德高中校長黃俊賓表示，今年汽車科首創新生入學面試儀式，由TOYOTA北都汽車協理陳俊雄率領高階幹部蒞校進行面試，除了讓高一新生了解企業的實習環境與工作內容外，也可提高學生儲備自我競爭力，更讓新生感受到企業嚴謹務實的精神與文化。

[廣告]請繼續往下閱讀...

黃俊賓指出，為協助學生與職場無縫接軌，汽車科推出「產學攜手3+4計畫」，建教合作的學生在高三就可進入職場實習，享有高達38萬元以上的年薪及獎勵金，在高中畢業之後，可直升東南科技大學，除繼續研讀專業課程外，也能延續TOYOTA的工作及年資，等於大學一畢業就有5年工作資歷，進入合作車廠工作，第一年年薪50萬元起。

陳俊雄表示，目前已有超過150名協和祐德高中校友在北都服務，且多數擔任部長、廠長、技術長等要職，希望透過完善的建教合作機制，讓學生在校所學的認知理論，可以結合產業界的實際操作經驗，讓產學合作共創雙贏。

●為選手加油，發揮預測金牌超能力，抽GoPro、Switch Lite ►

●金牌知識挑戰王，發掘你的運動魂，測試一下你的知識值有多少►

ET快訊
桃園警遭違規撞死！姊淚吐「從警原因」曝弟弟喜好：今年滑不成了
恐怖瞬間曝！29歲女騎士人車噴飛　大失血慘死
iPhone 16實機影片曝光　外媒讚「這2色」好看
諷刺！半年取締165件　桃園交警遭違規搶快撞斃
前交長郭瑤琪收賄判8年！滿頭白髮現身法院　求再審仍失敗
對老人重摔賞巴掌！真相竟是女兒虐失智母
林郁婷與阿爾及利亞女將「皆遭對手羞辱」！義大利奧會總裁曝內幕

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

慈父摔車「緊護孩子」！換藥痛到發抖...醫感動：這就是父親

龜記飲料喝到細碎塑膠！網轟總公司沒道歉　業者還原始末

「邪惡1蔬菜」1斤1200　她差點嚇到褲子一包！全場驚：變有錢人了

「實習納入年資」協和祐德與車廠產學合作　高三畢業直升科大

【廣編】千禧之愛89量腰日打造古典量尺　即日起7-11免費索取還抽萬元家電

妻將臨盆夫罹癌轉移淋巴　39歲男抗癌成功！喜迎二寶歡度父親節

快訊／雨還沒停「14縣市大雨特報」　最新警戒區出爐

氣候委員會下午登場　彭啓明：不會立刻決定核能是否延役

7月國道事故奪6命！高公局揭「追撞常見原因」：喝水看手機分心

快訊／地震+颱風！5處邊坡嚴重崩塌　能高越嶺步道西段封閉到年底

王齊麟抵台「摸頭殺」陳詩媛　超Man護愛「她被我強制接機」

愛相隨！王齊麟現身桃園球場　陪女友十元上班從早閃到晚

台旅客用梳子收服40隻奈良鹿　排隊「鞠躬討梳頭」畫面爆紅

外國選手跪求台灣珍奶徽章　擊劍王子陳弈通出手助圓夢

吳宗憲轟黃子佼「假掰得要死」　再次喊交棒：演藝圈讓我失望

李洋突打斷記者慌忙糾正　偷對王齊麟比手指愛心❤

邊荷律突被cue三振舞！　秒甜笑應援網暴動：超香

【是沒看到還是裝沒看到？】遞麥給 #王齊麟 他急拍手沒接 #李洋 傻眼XD

王齊麟抵台「摸頭殺」陳詩媛　霸氣護愛「她被我強制接機」

#李洋女友 接機　「甜蜜摟肩」閃度不輸大寶貝

慈父摔車「緊護孩子」！換藥痛到發抖...醫感動：這就是父親

龜記飲料喝到細碎塑膠！網轟總公司沒道歉　業者還原始末

「邪惡1蔬菜」1斤1200　她差點嚇到褲子一包！全場驚：變有錢人了

「實習納入年資」協和祐德與車廠產學合作　高三畢業直升科大

【廣編】千禧之愛89量腰日打造古典量尺　即日起7-11免費索取還抽萬元家電

妻將臨盆夫罹癌轉移淋巴　39歲男抗癌成功！喜迎二寶歡度父親節

快訊／雨還沒停「14縣市大雨特報」　最新警戒區出爐

氣候委員會下午登場　彭啓明：不會立刻決定核能是否延役

7月國道事故奪6命！高公局揭「追撞常見原因」：喝水看手機分心

快訊／地震+颱風！5處邊坡嚴重崩塌　能高越嶺步道西段封閉到年底

天梭表觸控錶新增運動模式　尺寸變小、重量變輕女性更好上手

快訊／新北汽旅爆一氧化碳中毒！賓士C300沒熄火　3男癱軟躺車庫

威剛上半年EPS 6.2元　毛利率、營業利益皆創同期新高

女兒選美只拿第4名！　巴西老爸暴怒「掏槍轟評審」下秒被擊斃

慈父摔車「緊護孩子」！換藥痛到發抖...醫感動：這就是父親

花蓮縣府同仁與眷屬共度父親節　850人暢遊海洋公園

桃園警遭違規撞死！姊淚吐「從警原因」曝弟弟喜好：今年滑不成了

男歌手爆「機場耍大牌」！硬要人幫拿包：我很紅　3線索被猜中身份

小四生不爽同學拒跟他玩！從背後狠推　害斷2顆牙...家長怒告求償

收容領養10歲狗狗笑容超甜　家人疼惜嬰兒抱「永遠是小寶寶」

鴨子「吃雞」大作戰...狗狗慘叫　男網友：隔著螢幕都感覺到痛

生活熱門新聞

李洋曬女友合照：第一次出國沒帶球拍

馬桶吸把悠遊卡竟是停車場神器！他實測全場爆笑

各國瘋搶珍奶徽章！林郁婷：造成我蠻多困擾

快訊／瑪莉亞颱風今晨生成　9縣市大雨特報

林郁婷被比「雙X」！全場怒衝對方IG留言

刷客人載具「下秒跳出裸照」！店員尷尬了

從早閃到晚！王齊麟喜曬一家5口照

陳詩媛被酸「只會來沾光」！王齊麟怒了

妻偷翻保險套「老公秒看監視器」　全場驚：偷吃90%

李洋6年前跟女友約會畫面曝光！

麟洋國中畢業照曝光　2句題詞網驚：根本預言

快訊／午後雨彈來了「15縣市大雨特報」　下到入夜

瑪莉亞颱風估晚間生成　今雨最多「下最大」地區曝

更多熱門

相關新聞

「MG5 GT轎跑」進軍馬來西亞

「MG5 GT轎跑」進軍馬來西亞

MG5 GT在泰國市場享有不錯的人氣，近來已準備進軍馬來西亞市場，MG5 GT用中型車尺碼優勢，往下攻佔Vios、City入門小車地盤，馬來西亞MG5 GT預估當地售價折合新台幣70萬！

TOYOTA經典油電7人座有望復活回歸

TOYOTA經典油電7人座有望復活回歸

台灣「60萬有找進口車」官網完售下架

台灣「60萬有找進口車」官網完售下架

張娜拉《好搭檔》10婚姻金句

張娜拉《好搭檔》10婚姻金句

比亞迪「全新7人座現身」百萬有找

比亞迪「全新7人座現身」百萬有找

關鍵字：

汽車科實習TOYOTA高中職場

讀者迴響

熱門新聞

王齊麟難過再發聲：真的有點過分！1舉動被讚男友模範

林郁婷打到笑出來　對手賽後比「雙X」

李洋曬女友合照：第一次出國沒帶球拍

張本智和遭逆轉勝！崩潰：寧願死也不想面對

蔡阿嘎說溜嘴「被蘿拉詐騙總金額」！

26歲護士老婆出軌醫生！　綠帽夫絕望身亡

馬桶吸把悠遊卡竟是停車場神器！他實測全場爆笑

抽血斷髮！印度女將金牌戰超重150克失格

快訊／吳鳳首發聲：實在很難過！私訊遭灌爆

各國瘋搶珍奶徽章！林郁婷：造成我蠻多困擾

林郁婷11日金牌戰對手出爐！

快訊／瑪莉亞颱風今晨生成　9縣市大雨特報

已婚男偷吃嫩妹　大讚「上圍傲人」被抓包

快訊／雲林29歲女騎士內出血搶救無效亡

快訊／韓志旼死會了！甜蜜認愛差10歲姐弟戀　對象是大咖歌手

更多

最夯影音

更多

王齊麟抵台「摸頭殺」陳詩媛　超Man護愛「她被我強制接機」

愛相隨！王齊麟現身桃園球場　陪女友十元上班從早閃到晚

台旅客用梳子收服40隻奈良鹿　排隊「鞠躬討梳頭」畫面爆紅

外國選手跪求台灣珍奶徽章　擊劍王子陳弈通出手助圓夢

吳宗憲轟黃子佼「假掰得要死」　再次喊交棒：演藝圈讓我失望

熱門快報

預測金牌賽事 抽GoPro

預測金牌賽事 抽GoPro

即日起至8月11日止，天天預測，好禮週週抽，再抽GoPro、Switch等大獎！

ETtoday為台灣之光加油

ETtoday為台灣之光加油

打開新聞雲APP，看新聞、預測金牌、挑戰你的運動知識，超過5000個獎項等你拿！

吃對料理幫你趕走疲憊

吃對料理幫你趕走疲憊

「文里補習班」開課啦！用「日式蛋沙拉三明治」吃出滿滿活力，夏天不打盹！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面