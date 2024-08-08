「實習納入年資」協和祐德與車廠產學合作　高三畢業直升科大

▲協和祐德高中汽車科與TOYOTA產學合作，首辦新生入學面試活動。（圖／協和祐德高中提供）

記者楊惠琪／台北報導

電動車時代來臨，帶動汽車產業發展蓬勃，為提升學生職場競爭力，台北市私立協和祐德高中汽車科與TOYOTA北都汽車產學合作，今年首創新生入學面試活動，由業界挑選實習人力，高三進入車廠實習，就享有逾38萬元年薪，高中畢業可直升科大，並延續實習工作與年資，等於大學一畢業就有5年工作年資，進入TOYOTA工作，年薪50萬元起。

協和祐德高中校長黃俊賓表示，今年汽車科首創新生入學面試儀式，由TOYOTA北都汽車協理陳俊雄率領高階幹部蒞校進行面試，除了讓高一新生了解企業的實習環境與工作內容外，也可提高學生儲備自我競爭力，更讓新生感受到企業嚴謹務實的精神與文化。

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黃俊賓指出，為協助學生與職場無縫接軌，汽車科推出「產學攜手3+4計畫」，建教合作的學生在高三就可進入職場實習，享有高達38萬元以上的年薪及獎勵金，在高中畢業之後，可直升東南科技大學，除繼續研讀專業課程外，也能延續TOYOTA的工作及年資，等於大學一畢業就有5年工作資歷，進入合作車廠工作，第一年年薪50萬元起。

陳俊雄表示，目前已有超過150名協和祐德高中校友在北都服務，且多數擔任部長、廠長、技術長等要職，希望透過完善的建教合作機制，讓學生在校所學的認知理論，可以結合產業界的實際操作經驗，讓產學合作共創雙贏。