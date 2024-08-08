「金融機構阻詐座談會」羅東警強化反詐聯盟　籲民眾提高警覺

▲▼「金融機構座談會」羅東警分局與金融機構攜手阻詐，提升反詐騙聯盟的效能。（圖／羅東警分局提供，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

羅東警分局7日上午10時，為提升警銀間合作阻詐效能及因應「詐欺犯罪危害防制條例」施行，舉辦「金融機構座談會」。會議中，特地邀集轄區各金融機構代表參與座談，分析近期各金融機構攔阻成效及如何精進攔阻成效。

座談會中，多次阻詐成功的台新銀行羅東分行趙志家經理分享阻詐心得。他指出，被騙民眾匯款時常有神情緊張、前後語意不合、匯款人及匯款地與匯款目的不符等不合常理的徵候。他強調，以同理心方式，柔性關心民眾，而非直白戳破其遭詐騙，以卸下被騙民眾心防，讓被騙民眾聽得下去行員的說明，配合警方及行員即時遏阻詐騙案件發生。

依據詐欺犯罪危害防制條例第十條規定，金融機構應配合司法警察機關建立聯防通報機制。目前，宜蘭縣政府警察局已與轄區金融機構建立友善通報網，藉由完善的通報機制，讓警方與轄內金融機構，隨時保持密切聯繫，不定時提供最新詐騙手法或攔阻案例分享，強化反詐聯盟功能及攔阻詐騙成效。

羅東分局分局長陳至瑋呼籲，詐騙手法不斷推陳出新，尤其是以投資型詐騙最多。他請民眾切勿隨意開啟陌生可疑訊息，或輕易相信名人代言、穩賺不賠等美好訊息。有任何疑問，請立即撥打165反詐騙專線或110查證，以避免陷入詐騙陷阱，保障自身財產安全。