女感情受創謊報他家有家暴　警暗夜破窗救人成「復仇打手」

▲羅東警分局對於郭姓女子，謊報案她遭家暴、下藥，且受困於屋內有生命危險一事，依誣告罪將郭女函送法辦。（圖／記者游芳男攝）

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭羅東警分局公正派出所，19日清晨4時許， 接獲一名自稱是郭姓女子110報案她正遭家暴、下藥，且受困於屋內有生命危險。警員火速到場敲門、按鈴半個多小時無人應門，為救人，會同當地里長及消防分隊人員破窗進入，結果是被謊報擺烏龍，屋主一度還要求償，21日，警方依誣告罪嫌將郭女函送法辦。

警方調查，住桃園郭女家，疑與被破門屋主的哥哥交往，但兩人爭執後，郭女酒後情緒一時失控，才會在桃園報警謊稱她人在宜蘭羅東鎮被人家暴，希望透過這樣找到男友，報警後還隨即關機失聯，沒想到卻因此驚動男友家人，警方隨後循線至桃園找人，郭女對謊報一事相當愧疚。

羅東警分局19日清晨4時7分，接獲桃園勤務中心轉報，一名郭姓女子聲稱遭家暴、下藥，並明確指述地點位在羅東鎮樹人路一處民宅內，警方隨即派遣公正派出所陳姓、黃姓警員前往查看，過程中也持續與郭女透過電話聯繫，因郭女氣若游絲，加上警方在該地址按門鈴、敲門多時都無人回應，因郭女聲稱人在屋內，擔心郭女安危，立刻找來當地里長並會同消防隊人員，依警察職權行使法第26條授權，進行破窗進入屋內，並逐層搜索。警員們上到3樓時，在房間才見薛姓屋主一家3人在睡覺。薛姓屋主當時被警方嚇了一大跳。

警方表示，當時有向薛姓屋主說明原委，並礙於個資法無法提供報案者相關資料，薛姓屋主一度對於住家鐵窗遭破壞，損失約萬元耿耿於懷， 曾要向警方請求賠償，後來知道是他哥哥認識的郭女所為，將自行修復遭破壞的鐵窗。