太陽聯盟「軍火庫」被逮　驚人背景起底

記者黃翊婷／綜合報導

天道盟發起人吳桐潭5月22日病逝，本月9日在基隆舉行告別式，沒想到17日他的義子太陽聯盟尊陽會大哥洪乾峰就被逮捕。檢警在洪乾峰的相關處所查獲3把長槍、5把短槍以及2百多發子彈，雖然洪矢口否認持有槍枝，但訊後仍被依槍砲罪嫌收押。

▲吳桐潭（紅圈）是天道盟的精神領袖。（資料照／記者邱中岳翻攝）

吳桐潭過去是基隆地方角頭，因為一清專案入獄與李文展結識，兩人結拜並與本省掛角頭聯合成立天道盟，創立太陽會，由吳出任首任會長，李在幕後擔任軍師；此外，吳為了迅速擴張幫派勢力，還曾到日本學習觀摩，後來因為火拼被警方鎖定，兩度逃往中國，被捕後回台服刑，2011年5月假釋出獄，最終在2024年5月22日病逝。

▼▲吳桐潭的告別式有黑衣人列隊護送、上億豪車送行。（資料照／記者郭世賢翻攝）

吳桐潭的告別式在7月9日於基隆六合停車場舉行，現場出動36輛勞斯萊斯、108輛阿法車隊送靈，總價值破億，還有來自各地的道上兄弟及地方仕紳到場弔唁，人數預估破萬，當時警方出動700警力到場戒備，局長也親自到前進指揮所坐鎮。

沒想到吳桐潭告別式結束不久，他的義子洪乾峰就在17日於台南被捕。洪乾峰與天道盟主「鐵霸」曾盈富、太陽聯盟盟主黃天陽同列為吳桐潭義子，檢警追查時，一度發現他沒有幫派註記，經調查才知道，他其實是吳桐潭的義子，後續已將他註記，列為太陽聯盟「尊陽會」大哥。

檢警在洪乾峰的相關處所查獲3把長槍（突擊步槍、衝鋒槍和霰彈槍）、5把短槍以及2百多發子彈，火力驚人。雖然洪乾峰矢口否認持有槍枝，但訊後仍被依槍砲罪嫌收押。