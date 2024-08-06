妻婚後同住4個月落跑　夫苦等22年心寒放棄了

記者黃翊婷／綜合報導

男子阿輝（化名）與中國籍女子小花（化名）結婚，沒想到婚後僅同住4個月，小花就離家出走，至今未歸，他苦等22年都沒有結果，最終心寒向法院訴請離婚，並在日前獲得法官裁定准許。

▲阿輝與小花婚後僅共同生活4個月。（示意圖／VCG，與本案無關。）

判決書中記載，阿輝與小花2001年在中國廣西結婚，婚後2個月一起回來台灣，沒想到小花僅與阿輝共同生活了4個月，就突然離家出走，並於2002年出境離開台灣，至今沒有再入境的紀錄。

阿輝表示，小花出境離台之後，夫妻倆分居至今已超過22年，徒具婚姻之名，而無婚姻之實，早已出現難以維持婚姻之重大事由，因此決定依《民法》第1052條第2項規定提告，請求法官判准離婚。

高雄少年及家事法院法官依職權向內政部移民署函詢，確認小花確實在2002年出境之後，就沒有入境來台的紀錄。而小花經過法院合法通知，並未於言詞辯論期日到場，也沒有提出任何書狀聲明或陳述。

法官認為，阿輝與小花在分居期間沒有任何聯絡或往來，迄今已經超過22年，夫妻倆長期分離，猶如獨立個體，早已形同陌路，考量到他們確實有不能維持婚姻之重大事由，阿輝並非唯一有責的一方，可依法訴請離婚，最終裁定准許阿輝的請求，判准兩人離婚，全案仍可上訴。