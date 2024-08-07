獨／前職籃球隊助理轉行賣車　「私吞316萬+騙女友81萬」下場曝

▲劉又禕原為達欣隊加油助陣「大聲公」，後來被延攬擔任球隊經理行政助理，孰料卻開始一連串騙局。（示意圖／記者杜奕君攝）

記者黃宥寧／台北報導

真會騙！時任職籃經理的劉又禕離開體育圈後，轉行當起國產車銷售業務。孰料，他先後私吞4名客戶款項316萬餘元，甚至以「拿錢給媽媽」及「成立律師事務所」等藉口，誆騙其黃姓女友81萬元。劉男挨告後坦承犯行，士林地院考量他未與被害人達成和解，依業務侵占、詐欺取財罪，應執行有期徒刑2年。

劉男原為賽場上，幫達欣球隊加油助陣的「大聲公」，後來被以約聘的方式，延攬擔任球隊經理的行政助理，負責球隊雜務工作。2019年間，劉利用SBL各隊面臨是否加入職籃的選擇，對有意買下達欣的劉姓老闆誆騙自己是球隊公關經理，已另成立公司，要幫達欣和台啤在新莊比賽的主場周活動，成功騙取104萬，事後因雙方達成和解，法院依詐欺取財罪，處有期徒刑8月，緩刑4年。

醜事曝光後，劉自慚形穢離開體育圈，轉行賣國產車。孰料，他未吸取先前司法教訓，利用職務之便，私吞4名客戶款項，直到公司發現收款金額短缺316萬4375元，才揪出公司「大老鼠」並報案處理。

▲時任SBL達欣隊經理劉男轉行賣車私吞款項被抓包。上圖為示意照，與本案無關。（圖／籃協提供）

不僅如此，劉男還利用黃姓女子感情，以「轉帳給母親」、「邀請投資律師事務所」等理由，短短1個月騙到81萬，再將得手的錢拿去付房租等。

劉挨告後坦承犯行，但沒能力賠錢，法官審酌他利用職務之便侵占其業務上收取款項，違背其與公司間信賴關係，又利用黃女信賴，接續榨取金錢，顯欠缺尊重他人財產權觀念，考量其素行等及自陳碩士畢業、入監前從事職業籃球隊經理工作、月收約7、8萬元等，依業務侵占罪，處有期徒刑1年4月，又犯詐欺取財罪，處有期徒刑10月，應執行有期徒刑2年，未扣案犯罪所得將追徵其價額。