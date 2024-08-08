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烏克蘭傳首度攻進俄本土！　普丁急控：大規模挑釁行為

▲俄羅斯總統普丁控烏克蘭入侵。（圖／達志影像／美聯社）

▲俄羅斯總統普丁控烏克蘭入侵。（圖／達志影像／美聯社）

記者張靖榕／綜合報導

俄羅斯指控烏軍部隊跨越邊境，侵略俄羅斯庫斯克（Kursk）地區，總統普丁稱如此的侵略是「大規模挑釁行為」。若烏克蘭方面證實確實攻入俄羅斯本土，將是俄羅斯侵烏戰爭2年來首度，也對莫斯科當局形成壓力。

CNN報導，俄羅斯國防、俄羅斯調查委員會以及俄羅斯兒童監察機構都指控，烏克蘭軍隊在6日對俄本土展開「大規模攻擊」，企圖突破俄羅斯邊防進入庫斯克地區。庫斯克地區與烏克蘭蘇梅（Sumy）地區接壤。

普丁指控烏克蘭此舉是「大規模挑釁行為」，並聲稱基輔當局以包括飛彈在內的各式武器，對庫斯克地區展開「無差別攻擊」，非軍事設施、民宅以及救護車都不放過。

烏克蘭當局對此並未做出回應，CNN也表示無法獨立核實普丁與俄羅斯的指控。

▲烏軍被指跨越邊境攻進庫斯克。（圖／翻攝Google Maps）

▲烏軍被指跨越邊境攻進庫斯克。（圖／翻攝Google Maps）

目前也不清楚烏克蘭軍隊是否占領庫斯克地區任何據點，或是對任何戰略目標造成損害，也無法確定烏軍是否還留在俄羅斯本土。

俄羅斯當局與多名軍事部落客都說，烏軍以空路和陸路方式，進攻人口5000人的邊境小鎮蘇察（Sudzha），該鎮距離俄烏邊境約6英里（10公里）。

俄羅斯衛生部稱，在烏軍對庫斯克地區的轟炸過後，包括6名兒童在內共有31人受傷。

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