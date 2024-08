林郁婷遭對手比X　外國網友也看不下去：土耳其選手「該取消資格」

▲林郁婷「5:0」完勝挺進金牌戰,土耳其選手卻比X抗議。(圖/路透,下同。)



記者吳美依/綜合報導

「台灣女拳王」林郁婷在巴黎奧運女子57公斤級4強賽,以「5:0」挺進金牌賽,土耳其對手卡拉曼(Esra Yildiz Kahraman)卻在賽後比出「X手勢」抗議。對此,許多外國網友也看不下去,紛紛留言批評,卡拉曼非常沒有運動家精神,甚至有人認為,她應該為此失去參賽資格。

《紐約時報》報導這場比賽後,外國網友在臉書留言區激烈論戰。許多人都支持林郁婷、為她打抱不平,並且批評卡拉曼的態度,「她應該要因為做出這個手勢而被取消奧運參賽資格」、「這名來自土耳其的女性看起來也不像是『傳統女性』啊」、「這是什麼新潮流嗎,笑死。她們真的很喜歡想出讓自己難堪的方式」、「她輸得很公正,必須克服這件事,不然就退出這項運動吧」。

From @TheAthletic: Lin Yu-ting of Taiwan clinched a spot in the gold medal fight amid the gender controversy that has defined this Olympic boxing tournament. Her opponent Esra Yildiz Kahraman of Turkey made an X symbol as she left the ring. https://t.co/FP4914aKZl pic.twitter.com/WUL8Lo2ARu