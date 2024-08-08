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林郁婷遭對手比X　外國網友也看不下去：土耳其選手「該取消資格」

▲▼台灣女拳王林郁婷5比0完勝挺進金牌戰。（圖／路透）

▲林郁婷「5:0」完勝挺進金牌戰，土耳其選手卻比X抗議。（圖／路透，下同。）

記者吳美依／綜合報導

「台灣女拳王」林郁婷在巴黎奧運女子57公斤級4強賽，以「5:0」挺進金牌賽，土耳其對手卡拉曼（Esra Yildiz Kahraman）卻在賽後比出「X手勢」抗議。對此，許多外國網友也看不下去，紛紛留言批評，卡拉曼非常沒有運動家精神，甚至有人認為，她應該為此失去參賽資格。

《紐約時報》報導這場比賽後，外國網友在臉書留言區激烈論戰。許多人都支持林郁婷、為她打抱不平，並且批評卡拉曼的態度，「她應該要因為做出這個手勢而被取消奧運參賽資格」、「這名來自土耳其的女性看起來也不像是『傳統女性』啊」、「這是什麼新潮流嗎，笑死。她們真的很喜歡想出讓自己難堪的方式」、「她輸得很公正，必須克服這件事，不然就退出這項運動吧」。

也有人提到，卡拉曼就像質疑阿爾及利亞「拳后」克莉芙（Imane Khelif）性別的義大利選手一樣，「都應該被終身禁止參賽。她們因為輸掉一場光明正大的比賽而發脾氣，顯示她們有多麼不成熟。多麼糟糕的運動家精神」、「她們應該為自己感到羞恥，也是她們各自國家的恥辱。沒有體育精神也沒有禮貌」。

另一些網友指出，國際拳總（IBA）的檢測既不健全又毫無依據，「它最近的記者會是一場沒有任何證據的笑話。放下吧，當妳責怪未經證實、不科學的『DNA』問題時，妳已經從一開始就輸了」、「禁止睪固酮天生較高的女運動員參賽，就像禁止身高太高的籃球員比賽一樣」。

▲▼台灣女拳王林郁婷5比0完勝挺進金牌戰。（圖／路透）

不過，也有不少網友力挺卡拉曼，「這是錯誤的，而不是爭議性的。他們允許男性在拳擊賽中毆打女性，就是這樣」、「自由主義者把他們碰到的一切都搞砸了」、「所以在女子拳擊角色，將有2名先前因為男性睪固酮而被禁止參賽的人？這項運動已經成了一個笑話」。

「這場比賽完全不公平……這名土耳其拳擊手輸掉，不是因為『拳擊手』的拳擊技巧，而是因為他的力量比她的更強大」、「這件事變得越來越有趣了。比方說，我們甚至可能看到泰森（Mike Tyson）參加女子拳擊，只要用藥物抑制他的睪固酮就沒有優勢了」、「國際奧委會跟聯合國等國際組織只在乎意識形態，那裡被派任了恐龍政客，因為沒人希望他們留在母國。」

▲▼ 台灣女拳王林郁婷、阿爾及利亞拳后克莉芙陷入性別爭議。（圖／路透）

除了外國網友的討論之外，也有許多台灣民眾用英文留言，力挺林郁婷，「林郁婷是女性，別再霸凌她了」、「藍色拳擊手輸不起」、「我想如果卡拉曼贏了，她就不會做出X手勢」、」「卡拉曼缺乏運動家精神，並且表現出她是多麼不尊重準決賽、對手及奧運精神」、「女性運動員如今需要不斷表明自己的性別，避免尷尬局面或被獵巫？這整個情況都是毫無意義的爭議，對所有女性的生命帶來更多歧視」。

「林郁婷出生時就是女性，整起事件都是俄羅斯的宣傳。國際拳總（IBA）無法展示任何證據，也無法解釋他們檢驗了什麼。IBA的記者會表明，IBA是一個腐敗的機構，因為他們除了廢話之外，什麼都沒解釋到」、「老實說，這位藍衣拳擊手看起來比林郁婷更高大也更強壯，只是她的技巧不像林郁婷那麼好。很遺憾她沒能獲勝，但她下一次可以做得更好，而不是這麼骯髒！」

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