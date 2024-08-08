J.K.羅琳又開嗆！譏林郁婷支持者「像拿馬鈴薯證明石頭可以吃」

▲JK羅琳（J.K. Rowling）、林郁婷。（圖／達志影像／美聯社、記者林敬旻攝）

記者閔文昱／綜合報導

「台灣女拳王」林郁婷的性別遭《哈利波特》作者J.K.羅琳影射攻擊，引發全球關注，為此不少網友也紛紛聲援林郁婷，就連演過漫威電影的華裔男星劉思慕都痛批J.K.羅琳「我非常不喜歡她現在的樣子。」然而，J.K.羅琳7日晚間再度發文，狠嗆試圖「教育」她的網友，「這就像拿不同形狀的馬鈴薯來證明石頭可以吃一樣」。

林郁婷的性別爭議始於國際拳總在2023年以未通過性別測試為由，撤銷其銅牌資格，並在2024年巴黎奧運上，再次主張林郁婷沒有參賽資格。然而，國際奧會對此嚴正反駁，並公開指出國際拳總早已因貪腐不公被停權，堅定支持林郁婷，不少知名人士和醫界人士也出面聲援。

面對眾多網友反駁，羅琳依然堅持對林郁婷的質疑，並認為她是跨性別選手。她7日晚間就在社群平台X上表示，近日有許多網友在她帳號下貼出運動型女性的照片來「教育」她，強調並非所有女性都長得像芭比娃娃，但她相當不以為然，稱這些網友為「瘋狂的網友」，甚至還比喻這就像「拿不同形狀的馬鈴薯來證明石頭可以吃」一樣可笑。

For the record, bombarding me with pictures of athletic women to ‘teach’ me that women don’t all look like Barbie is like spamming me with pics of differently-shaped potatoes to prove rocks are edible. I can still see the difference and you look frankly bonkers. — J.K. Rowling (@jk_rowling) August 7, 2024

事實上，羅琳一直以女權主義者自居，且堅持反對跨性別選手立場，被網友指控為「恐跨者」，而這樣的觀點不僅與許多女權組織產生衝突，甚至導致她與原本關係密切的女星艾瑪華森（Emma Watson）決裂。