　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

賴清德心疼林郁婷被國際拳總霸凌　下令體育署抗議啟動法律作為

▲▼台灣女拳王林郁婷挺進巴黎奧運4強。（圖／路透）

▲台灣女拳王林郁婷挺進巴黎奧運4強。（圖／路透）

記者陶本和／台北報導

台灣女拳王林郁婷無端遭「抹黑性別」，國際拳總（IBA）召開記者會卻全程鬼打牆，對性別爭議依舊沒給出相關檢測報告內容。對於林郁婷8日凌晨3時30分，即將上場爭取金牌戰門票，總統賴清德7日深夜發文力挺，表示林郁婷無端遭受非議與霸凌，他跟國人一樣都感到心疼與不捨；而賴清德也第一時間責請體育署抗議，並啟動法律作為。

賴清德表示，稍等凌晨三點半，台灣女兒林郁婷就要上場，若是成功晉級，將挑戰台灣首面的奧運拳擊金牌。他說，林郁婷這一路走來，無端遭受已被國際奧會撤銷承認的國際拳總（IBA）惡意攻擊，無端遭受非議與霸凌，儘管林郁婷的參賽資格毫無疑問，國際奧會也一再公開力挺，仍承受許多不公平的壓力。

「我跟國人一樣都感到心疼與不捨」賴清德表示，第一時間責請體育署務必嚴正表達抗議，採取相應法律作為，讓選手上場無後顧之憂，拿出最自信的表現，是政府最在意的事情。

賴清德說，他很佩服林郁婷，面對這麼多壓力，仍然保持正面態度，穩紮穩打進入4強賽，以運動家的精神，向世界證明自己的實力，也為自己為國家爭取榮耀，「今晚，我要請國人朋友，和我一起堅定支持郁婷，成為她打出關鍵一擊的力量，讓她繼續大步向前，『拳力』出擊！郁婷加油！」
 

●為選手加油，發揮預測金牌超能力，抽GoPro、Switch Lite ►

●金牌知識挑戰王，發掘你的運動魂，測試一下你的知識值有多少►

ET快訊
黑澀會美眉賣假包　余皓然痛心「貪念破壞信任」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

蔣萬安宣布辦「奧運英雄時尚派對」　選手8／16將以巨星規格走紅毯

賴清德心疼林郁婷被國際拳總霸凌　下令體育署抗議啟動法律作為

馬英九訪泰北緬懷孤軍　「中華民國沒有忘記你們」

被火烤到臉色鐵青？柯文哲曝真相：是一臉困惑　要黃國昌「別嘴秋」

獨／綠訪團與大麻商餐敘照片曝光　藍：台灣大麻合法化風向球？

國台辦設「台獨頑固分子」專欄　民眾黨嚴厲譴責：文攻武嚇破壞兩岸和平

綠發函韓國瑜召集協商　白「不贊成開臨時會」：現在才想趕鴨子上架

白委稱立委職權是打弊　林志潔批藍白：偷渡修改憲法非常不對

胡姓士官返抵金門　陸委會：樂見陸方終於採取行動

國台辦設「台獨頑固分子」專網　民進黨：惡意手段讓台灣人民更反感

王齊麟抵台「摸頭殺」陳詩媛　超Man護愛「她被我強制接機」

台旅客用梳子收服40隻奈良鹿　排隊「鞠躬討梳頭」畫面爆紅

吳宗憲轟黃子佼「假掰得要死」　再次喊交棒：演藝圈讓我失望

麟洋、戴資穎、周天成回台　抵桃機受大家熱烈歡迎！

李洋突打斷記者慌忙糾正　偷對王齊麟比手指愛心❤

騎士停路中躲太陽被按喇叭　頻回頭惹駕駛笑：去曬太陽

王齊麟回國與女友甜蜜互動　一技摸頭殺差點閃瞎全場XD

王齊麟抵台「摸頭殺」陳詩媛　霸氣護愛「她被我強制接機」

#王齊麟 回國見女友 #十元 甜蜜放閃❤霸氣牽手一起走

愛相隨！王齊麟現身桃園球場　陪女友十元上班從早閃到晚

蔣萬安宣布辦「奧運英雄時尚派對」　選手8／16將以巨星規格走紅毯

賴清德心疼林郁婷被國際拳總霸凌　下令體育署抗議啟動法律作為

馬英九訪泰北緬懷孤軍　「中華民國沒有忘記你們」

被火烤到臉色鐵青？柯文哲曝真相：是一臉困惑　要黃國昌「別嘴秋」

獨／綠訪團與大麻商餐敘照片曝光　藍：台灣大麻合法化風向球？

國台辦設「台獨頑固分子」專欄　民眾黨嚴厲譴責：文攻武嚇破壞兩岸和平

綠發函韓國瑜召集協商　白「不贊成開臨時會」：現在才想趕鴨子上架

白委稱立委職權是打弊　林志潔批藍白：偷渡修改憲法非常不對

胡姓士官返抵金門　陸委會：樂見陸方終於採取行動

國台辦設「台獨頑固分子」專網　民進黨：惡意手段讓台灣人民更反感

中國男持刀搶大阪珠寶店「千萬名錶」！店員遭刺傷宣告不治

中職多名球員涉足「爭議場所」遭懲處　台灣德州撲克協會發聲明

奧運霹靂舞孫振10日出賽　已在巴黎循著自己喜歡的節奏備戰

林郁婷「不像女生」　台灣女兒的「美」可以自己定義！

三星8層HBM3E晶片通過NVIDIA測試　韓媒：與事實不符

寶獅5008休旅車「上市2個月歐洲接單破5萬張」有25％都選電動版

僅超重150克...角力女將金牌戰遭取消資格！暈倒送醫

萌娃跆拳道被踢倒起不來　裁判抱起小可愛全場融化

相關新聞

各國瘋搶珍奶徽章！林郁婷：造成我蠻多困擾

各國瘋搶珍奶徽章！林郁婷：造成我蠻多困擾

台灣設計的珍奶造型奧運徽章除了可愛之外，還不失台灣特色，成為奧運會上最搶手的紀念品之一，目前在國外拍賣網站已經喊價超過7400元台幣。對此，「台灣拳后」林郁婷也忍不住笑稱，現在各國選手看到她都想要一枚珍奶奧運徽章，「真的造成我蠻多困擾的」。

「有台灣選手遭到謠言攻擊」　賴清德：要成為每位台灣英雄最堅強後盾

「有台灣選手遭到謠言攻擊」　賴清德：要成為每位台灣英雄最堅強後盾

朱立倫揭「我國整體負債近20兆」　酸綠明年還債1415億是大內宣

朱立倫揭「我國整體負債近20兆」　酸綠明年還債1415億是大內宣

「做林郁婷最強後盾」　朱立倫盼「新北女兒」摘金成台灣之光

「做林郁婷最強後盾」　朱立倫盼「新北女兒」摘金成台灣之光

林郁婷陷性別爭議　張善政發聲相挺

林郁婷陷性別爭議　張善政發聲相挺

關鍵字：

賴清德國際拳總林郁婷

讀者迴響

最夯影音

更多

王齊麟抵台「摸頭殺」陳詩媛　超Man護愛「她被我強制接機」

台旅客用梳子收服40隻奈良鹿　排隊「鞠躬討梳頭」畫面爆紅

吳宗憲轟黃子佼「假掰得要死」　再次喊交棒：演藝圈讓我失望

麟洋、戴資穎、周天成回台　抵桃機受大家熱烈歡迎！

李洋突打斷記者慌忙糾正　偷對王齊麟比手指愛心❤

熱門快報

預測金牌賽事 抽GoPro

預測金牌賽事 抽GoPro

即日起至8月11日止，天天預測，好禮週週抽，再抽GoPro、Switch等大獎！

ETtoday為台灣之光加油

ETtoday為台灣之光加油

打開新聞雲APP，看新聞、預測金牌、挑戰你的運動知識，超過5000個獎項等你拿！

吃對料理幫你趕走疲憊

吃對料理幫你趕走疲憊

「文里補習班」開課啦！用「日式蛋沙拉三明治」吃出滿滿活力，夏天不打盹！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面