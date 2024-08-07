賴清德心疼林郁婷被國際拳總霸凌　下令體育署抗議啟動法律作為

▲台灣女拳王林郁婷挺進巴黎奧運4強。（圖／路透）



記者陶本和／台北報導

台灣女拳王林郁婷無端遭「抹黑性別」，國際拳總（IBA）召開記者會卻全程鬼打牆，對性別爭議依舊沒給出相關檢測報告內容。對於林郁婷8日凌晨3時30分，即將上場爭取金牌戰門票，總統賴清德7日深夜發文力挺，表示林郁婷無端遭受非議與霸凌，他跟國人一樣都感到心疼與不捨；而賴清德也第一時間責請體育署抗議，並啟動法律作為。

賴清德表示，稍等凌晨三點半，台灣女兒林郁婷就要上場，若是成功晉級，將挑戰台灣首面的奧運拳擊金牌。他說，林郁婷這一路走來，無端遭受已被國際奧會撤銷承認的國際拳總（IBA）惡意攻擊，無端遭受非議與霸凌，儘管林郁婷的參賽資格毫無疑問，國際奧會也一再公開力挺，仍承受許多不公平的壓力。

「我跟國人一樣都感到心疼與不捨」賴清德表示，第一時間責請體育署務必嚴正表達抗議，採取相應法律作為，讓選手上場無後顧之憂，拿出最自信的表現，是政府最在意的事情。

賴清德說，他很佩服林郁婷，面對這麼多壓力，仍然保持正面態度，穩紮穩打進入4強賽，以運動家的精神，向世界證明自己的實力，也為自己為國家爭取榮耀，「今晚，我要請國人朋友，和我一起堅定支持郁婷，成為她打出關鍵一擊的力量，讓她繼續大步向前，『拳力』出擊！郁婷加油！」

