獨／綠訪團與大麻商餐敘照片曝光　藍：台灣大麻合法化風向球？

▲民進黨訪美團與吳姓大麻商餐敘照片曝光。（圖／讀者提供）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨智庫副執行長凌濤日前隨外交部跨黨派代表團訪問美國，並參加​​共和黨全國代表大會，遭爆在過程中因不滿購物時間不夠，飆罵我國外交官，國民黨副發言人康晉瑜今（7日）反咬綠營赴大麻供應商邀約的僑宴，民進黨訪美團則曬出與美國政要餐敘的照片自清。國民黨涉外人士對此不屑指出，綠營聲稱餐宴見到的「大咖政要」，都僅是地方議員層級，芝加哥代表處或綠駐美處皆可邀請，怎還需要透過一位大麻經銷商？難道是「大麻合法在台實行的風向球」？

該人士表示，實在不解為何過了三週才放出這些不實黑料，對民進黨或對美外交，也任何得分嗎？而對於為何昨天週刊爆料未立即揭露「大麻商人」，他則強調，凌濤五月、七月相繼訪美，深知不要把國內政治帶到外交場合，因此對諸多不公回台不願再提，若非綠營側翼名嘴、民代昨晚在政論結論恣意潑髒水，營造自己拚外交、別人逛街的假象，今天民進黨訪美團會見大麻及涉兒童性虐商人的資訊，也不會被爆出來。

他續指，當時民進黨邀約藍、白赴宴是透過綠駐美代表蕭舜文，代主席特助於LINE群組發出Charles Wu的個人簡歷，但Charles Wu的經歷卻是相當令人驚訝，「幾乎都與大麻產業相關，且未提及任何地方議員的資訊」，因此才讓藍白決定主團走外交部官方表訂安排的「芝加哥城市參訪」，去看星巴克全球旗艦文化館，「大麻商人跟城市參訪，顯然後者比較穩健，按這官方行程，為何被黑成購物逛街？」

另，芝加哥在地外交人士看到民進黨聲稱餐宴見到「全是大咖政要」，深深不以為然，該餐會未見聯邦議員，若只是邀請地方議員層級，芝加哥代表處或綠駐美處皆可邀請，怎麼需要透過一位「大麻經銷商CEO」，若非有深厚交誼，否則執政黨高層竟通通沒想會讓自身涉險呢？

▲▼康晉瑜提供了該大麻業者的公開資訊，該業者名為Charles Wu，經營的品牌Chi’Tiva是一家大麻公司。（圖／康晉瑜提供）

國民黨訪美團成員強調，至今民進黨沒有解釋與「大麻商人」之間的關係，又或者為何一定要見面。難道民進黨將其視為「大麻合法在台實行的風向球」，還是有什麼其它內情？若藍白赴約了，藍綠白的中華民國代表團與其的合照，若有不肖人士想操作，會不會被用作大麻生意用途，顯然風險相當大。

藍營人士提及，據聞民進黨中央對這一次攻擊藍訪美「耍官威」，情勢卻急轉直下感到始料未及，同時傳出檢討放話人士為何要在三週之後才「冷飯熱炒」，反倒害一幫黨政高層惹腥上身，完全不值得；過去因為打貪揭弊、猛攻前桃園市長鄭文燦的凌濤成為這次事件主角，卻「越打越大尾」，聲量一舉躍升為全國第8名，僅次於台北市長蔣萬安，民進黨顯然得不償失。