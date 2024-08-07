新黨衝立院聲援翁曉玲　嗆台獨卒仔「是不是中國人你爸說了算」

▲新黨前往立法院贈花聲援翁曉玲。（圖／記者陳煥丞攝，下同）

記者鄭佩玟／台北報導

台灣羽球男雙「麟洋配」李洋、王齊麟日前擊敗中國隊摘金，舉國歡慶的同時，國民黨立委翁曉玲竟在微信發文稱，「麟洋配是中國人的驕傲」，還在臉書強調「不管誰贏，都是兩岸中國人的驕傲」，引爆爭議。新黨青年今（7日）則特別前往立法院贈花翁曉玲，聲援她的爭議性發言，新黨副發言人、桃園市政顧問游智彬表示，「你們這些台獨卒仔！民進黨也不敢修憲法啊！」並不顧立法院駐衛警阻攔，堅持送「花牌」給收發室蓋章。

「麟洋配」奪金的第一時間，翁曉玲在微信發文稱，「狂賀中華隊王齊麟、李洋羽球雙打二度奧運奪金！中國人的驕傲！」引發外界批評「中國立委」。然而翁曉玲在臉書的發文內容則是，「同心同德、貫徹始終，才能齊力得金！李洋、王齊麟，台灣之光！」面對輿論一片撻伐，翁曉玲仍堅稱，「不管誰贏，都是炎黃子孫、兩岸中國人的驕傲。」而對於自己在微信的發文遭人批評、攻擊、抹黑，深感遺憾。

針對翁曉玲遭輿論猛轟，游智彬手捧花籃上寫著「我們都是中國人」、「以炎黃子孫為榮」、「勇氣可嘉」三張標語牌指出，自己理解網軍拿錢錢財為人的情況，但大家都是炎黃子孫一點都沒有錯，說自己不是中國人那是什麼人？臺灣各地很多廟宇拜的神農大帝就是炎帝，「我們不是炎黃子孫那我們是誰的子孫？一個人要知道自己的歷史，才能有未來，我們是中國人的歷史一樣不能抹滅。」

游智彬激動狂嗆，「喊台獨就是破壞兩岸和平，重點是這些假台獨造成兩岸仇恨，躲在國外跟台灣募款超不要臉」，今天特別要來聲援翁曉玲立委，她講出實話，以中國人為榮，尤其是金牌選手王齊麟的爸爸也以炎黃子孫為榮，「民進黨只敢嘴巴唱秋，實際上根本不敢台獨，呼籲台灣兩千三百萬同胞，我們就是中國人！要以中國人為榮。」

新黨青年季節則表示，不管依照中華民國憲法、憲法增修條文或兩岸人民關係條例的規定，大陸地區也都是我們的領土，所以台灣人當然也是中國人，民進黨及其支持者常說憲法很難改，但兩岸條例只是法律，過半立委同意就可改，2016到2024民進黨在立院單獨過半，怎不提出修改？「可見民進黨也認同大陸地區是我們的領土、我們也是中國人，獨派如果有意見，不要只敢罵新黨、國民黨，有種就從此拒投不敢修法的民進黨。」

語畢，游智彬、輿情主任季節前往立法院贈花翁曉玲，但到大門口時遭到立院駐衛警忙稱，「我們不收這個，只收陳情信」，但游智彬堅持走到收發室，將花牌給收發室蓋章。