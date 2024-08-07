刑事局逮12人扣18面假車牌　主嫌「台灣接單大陸製造」

記者鄧木卿／台中報導

客製化偽造車牌趴趴走，愈來愈多車主莫名其妙的收到超速罰單，平白損失金錢。刑事局5日動員50名幹員、同步在6個縣市搜索，查扣11輛汽機車、18面假車牌，逮捕賣家36歲郭姓男子及11名買家，是至今破獲最大的偽造車牌案件，郭嫌負責在台灣接單、收錢，再交由大陸製造，至於一面假車牌價格多少，郭堅不吐實。

▲刑事局中打逮捕12名犯嫌、18面假車牌，包括全台最大偽造車牌接單主嫌。（圖／警方提供，下同）

台中市有名車主幾月前突然接獲不少超速罰單、逾期未繳的路邊停車費，金額上萬元，車主非常肯定，從未去過被測速器拍下的路段，說巧不巧，日前在街上行駛時，前面1輛車的車牌號碼，竟然和他的車牌一模一樣，他氣得趕緊報警。

刑事局中部打擊犯罪中心獲報後，透過公路機關大數據及行車軌跡資料，分析可疑使用偽（變）造車牌車輛，加強查緝，經新竹地檢署檢察官許大偉指揮，5日出動50名警力，同步在新北市、新竹市、台中市、彰化縣、嘉義縣及高雄市搜索，查獲偽造汽車車牌15面、重機車牌3面、懸掛假車牌汽機車11部。

警方表示，以往查獲的懸掛假車牌，都是隨機在街上攔查，1次最多1輛，這次經由刑事偵查，一口氣逮捕12人、18面假車牌，是至今破獲最多的一次。

警方發現，所逮捕的12名犯嫌，11人都是自身因為酒駕或超速等被扣車牌，在無車牌可用之下，於是向郭嫌訂單、付訂金，郭嫌再交由大陸製造，車牌完成後，郭嫌再寄給買家。

刑事局呼籲，民眾私下製作、販售偽（變）造車牌，涉嫌觸犯刑法第212條偽造特種文書罪，可處1年以下有期徒刑；另外使用偽（變）造車牌上路，除觸犯刑法第216條行使偽造文書罪，處1年以下有期徒刑外，並依據道路交通管理處罰條例第12條，可處3600元至1萬800元罰鍰，呼籲民眾切勿心存僥倖、以身試法。全案依偽造特種文書罪嫌移送新竹地檢署偵辦。