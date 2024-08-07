9天漲粉超300萬！　中國「球后」孫穎莎親簽小卡炒至6.2萬元

▲巴黎奧運桌球女單決賽中，孫穎莎拿下銀牌，陳夢拿下金牌。（圖／路透社）

記者廖翊慈／綜合報導

中國「球后」孫穎莎在巴黎奧運女子桌球單打決賽中，敗給同隊的陳夢，拿下銀牌。賽後「孫穎莎親簽小卡」在中國國內被炒至13655.88元（人民幣，下同，約台幣6.2萬元），讓不少球迷直呼，「別把飯圈文化帶至體育界！」

據《海報新聞》報導，孫穎莎在本屆奧運的表現圈粉無數。相關話題「孫穎莎9天漲粉超300萬」、「抽到孫穎莎小卡」等相繼衝上各個大陸社群平台的熱搜，還有不少網友指出，孫穎莎部分小卡已炒到上萬元。

▲▼孫穎莎親簽小卡被炒至6.2萬元。（圖／翻攝自海報新聞）

一名抖音網友「打工仔小張」5日在某直播間買運動員小卡盲盒，最終花費2萬元（約台幣9.2萬元）才抽到了「孫穎莎小卡」。她表示，盲盒每盒3999元（約台幣1.8萬元），總共買了5盒，其中內容物包括孫穎莎、鄧雅文、鄒敬園等運動員的親筆簽名小卡。

該事件引起熱議，有網友對她抽到「孫穎莎小卡」表示羨慕。還有人指出，「還有孫穎莎的其他小卡現在賣到12550元（約台幣5.7萬元）。」

不少網友對花費幾萬元買小卡的行為表示不理解，「一萬塊就為了買張卡片」、「這個價格太離譜了，體育盲盒不就是變相的賭博嗎？真有人願意花這麼多錢買簽名卡」、「典型的飯圈文化啊」、「好好的一個運動員，被這些粉絲搞的，心疼莎莎」。

▲孫穎莎女單決賽。（圖／路透社）

孫穎莎在巴黎奧運會期間，與王楚欽搭檔獲得混合雙打金牌，成為中國第一對獲得奧運會該項目冠軍的選手。孫穎莎在巴黎奧運女子單打比賽中先後撃敗巴西選手高橋姬奧雅、盧森堡選手倪夏蓮、中華台北選手鄭怡靜、日本選手早田希娜，四場比賽均是直落4比0，最終金牌戰以4比2敗給陳夢，獲得女單銀牌。

孫穎莎7日晚間與陳夢、王曼昱組成的中國隊，將出賽巴黎奧運女子團體桌球項目，對上臺灣隊的鄭怡靜、簡彤娟、陳思羽。

▲孫穎莎小檔案。（圖／ETtoday製／ITTF）