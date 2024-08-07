【廣編】連午餐吃什麼都想不起來？小心長期營養缺東缺西　大腦更衰退！

▲3種常見三餐選擇，營養素皆不夠均衡！

【廣編特輯】

圖、文／利眾公關提供

你昨天午餐吃了什麼還記得嗎？常常許多人連昨天午餐內容都不記得，但小心吃的不均衡可能會加速大腦退化。營養師也說明，國人普遍缺乏礦物質和維生素 ，上班族常見的三餐加總下來的營養素往往還是不夠均衡，長期下來營養可能會缺很大。高齡醫學科鄭丁靚醫師表示，根據美國科學研究顯示 ，綜合維他命可幫助延緩大腦認知衰退，並建議若無法從日常飲食中攝取全面營養，可以補充含有20種以上必需營養素的綜合維他命。

以常見的三餐組合舉例，營養師也指出整體雖然能吃飽，但營養是不足的！譬如說鈣，成人每日建議為1000毫克 ，但400ml的豆漿補充的鈣不到60毫克 。至於中餐，雖然選擇健康餐已經是算有注重營養均衡，但整體的蔬菜量還是不夠，因為成人一天需要吃到至少1.5碗以上的蔬菜才夠 ！這樣長期累積下來，營養素會缺很大！

有研究指出大腦認知功能在40～50歲就開始有退化的現象 ，醫師建議及早開始預防與保養非常重要，保持均衡飲食，補充足夠的維生素與礦物質。

美國刊載在臨床營養學期刊上的統合分析顯示 ，綜合維他命對大腦的整體認知和記憶都有好處，醫師說明：「在這個研究中，每天有吃綜合維他命的人，相較於安慰劑組，大腦認知功能可說是年輕了接近2歲。所以如果飲食無法確保均衡的人，會建議他們可以每天吃一顆綜合維他命去補足大腦跟身體所需的營養。」