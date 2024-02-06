夫妻限時挑戰拚速度！「善存」開光助活力好狀態

▲善存富含營養素，有助帶來好活力跟好狀態，玩遊戲拚獎金不只好玩更有勝算。（圖／翻攝自影片，下同）



生活中心／綜合報導

新年到，善存好狀態開光團團長黃豪平再次出動，幫助民眾活力開光！透過善存和遊戲挑戰讓人能由內而外達到好狀態、活力滿滿。黃豪平笑說迎龍年，不論是要打牌、投資或做生意都需要好運勢，好運勢的基底必須擁有好狀態，「想要好狀態善存不可少，讓思緒、活力、光采全部開光，好狀態維持一整年。」

黃豪平上街找到兩對也想要在新的一年擁有好狀態的夫妻檔，藉由小遊戲「用臉頰去夾紅包」，夾愈多就獲勝，冠軍就可以把紅包裡面的錢通通帶回家！善存隊嗆聲他們兩人每天都有運動的習慣，一定可以帶很多紅包回家；活力隊不甘示弱表示，「我們超缺錢的，我們要把錢帶回家！」究竟這場限時3分鐘的善存開光好活力挑戰賽會鹿死誰手？

兩對夫妻在比賽開始前都超有信心，由善存隊率先挑戰，兩個人臉夾紅包不是難事，難是難在全程兩人要做出﻿﻿指定動作「頭頂雙手比愛心」，兩人比出的愛心要夠明顯才算數，從起點出發趕速度又要將紅包用臉頰夾著，最後還要把紅包塞入終點的箱子中，完全沒有想像中的簡單。

善存隊邊夾邊調整愛心形狀，老公想用臉跟下巴把紅包擠進箱裡，結果最後是派臉小的太太出馬才順利把紅包送進箱子洞口，中間還必須應付黃豪平的提問干擾，像是太專心玩遊戲，連結婚幾年也回答的零零落落，但最後還是順利完賽；黃豪平笑問「上次這麼親密是什麼時候？」老公大方表示「每天」，到底好感情有沒有辦法讓善存隊勝出，就要看活力隊的表現。

活力隊因為是後攻有優勢，一開始就衝得很快拚速度，而且紅包袋袋入洞，黃豪平還大讚「動作很標準」，當然也不能讓活力隊太順利，同樣使出提問戰術，例如問結婚多久了？果然老公忙亂回答兩年多，讓太太眉頭一皺，其實是因為當下老公被干擾到紅包放得不好，怕影響戰績才會焦慮起來，3分鐘時間很快結束，活力隊因為最後衝刺而氣喘吁吁整個變「沒力隊」。

比賽結果揭曉，善存隊總計11個紅包，而活力隊最終紅包數則高達15個，獲得勝利，開心收下1500元的紅包；不過黃豪平表示，另一隊也不必氣餒，「因為善存的善，是善良的善」所以同樣送出稍早奮戰得到1100元紅包，但必須先對彼此說出的「愛的告白」，「因為你是個好爸爸，所以我愛你」、「因為妳心地善良、陪我一路走來十年，所以我愛你」，互相表達真心，結局太溫馨啦！

而且善存還特別準備了開光神器要再送給參賽的兩對夫妻，那就是在屈臣氏跟各大賣場都買得到的「成人善存」，可以按照年齡跟性別選擇所需營養素，幫助自己在新的一年維持好狀態。家醫科余宜叡醫師表示，善存含有22種人體必需關鍵營養素，黃豪平一聽嚇到「平常要收集滿22種，東西不知道要吃多少」；還分年齡跟性別區別提供不同營養，像是男性善存提供增量維生素B11，能讓思緒清晰、更有活力，還有增量鋅2，有助於維持生殖機能。女性善存則是含有增量維生素C3，幫助膠原蛋白形成。

想要維持好思緒跟好氣色，黃豪平大推「善存真的不能少」，而且今年善存還特別準備了「開光禮盒」，只要看影片及留言就有機會獲得，讓民眾能用善存開光，好狀態維持一整年。

1與善存成人綜合維他命錠相比，增量B1。維生素B1幫助維持神經系統正常功能，善存幫助精神旺盛

2與善存成人綜合維他命錠相比，增量鋅。鋅有助於維持生殖機能

3與善存成人綜合維他命錠相比，增量C。