　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

在辦公室稱呼同事「為何要用英文？」　網曝原因：方便設定

▲▼上班,工作,OL。（圖／資料照）

▲有些人習慣以英文名字稱呼同事。（示意圖／ETtoday資料照）

記者曾筠淇／綜合報導

進入職場後，會怎麼稱呼同事？會直接叫中文名字、英文名字？還是會用職稱稱呼？近日就有網友發文透露，他身邊的朋友若在科技公司工作，幾乎都是叫英文名字，為何在辦公室要叫英文呢？貼文曝光後，引發討論。

有網友在PTT的WomenTalk板上，以「為什麼辦公室都要用英文名」為標題發文表示，他之前突然感到好奇，不知道為什麼在辦公室要用英文名字稱呼同事，像他身邊的朋友，若在科技公司上班，或是公務人員都是如此，這算普遍的情況嗎？還是要看公司文化呢？

[廣告]請繼續往下閱讀...

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「外商會，但喜歡也可以用中文音譯」、「公務人員哪有在用英文名字的」、「很多非外商也會用啊，然後就看到不少奇怪的英文名」、「一般外商主管外國人居多，當然要取英文名。有些公司是跟風而已」。

也有網友分享可能原因，「方便email設定」、「識別證、帳號信箱那些都用英文，就直接叫英文名了」、「信件方便」。還有網友表示，「因為記不起對方中文名字，英文名字通常都那幾個在出現的，比較好記」、「時代社會變遷，每個人的個資隱私很重要」、「這樣才能真的非常不熟」、「這樣才能完全做到上班好同事，下班不認識啊」。話題引發討論。

●為選手加油，發揮預測金牌超能力，抽GoPro、Switch Lite ►

ET快訊
吃火鍋5折！麟洋奪金餐飲優惠懶人包
郭智輝昨喊「股災要有準備」　今改口：我不是那麼熟悉
多空雙巴！台積電差1檔拚亮燈　少見「一天跌停一天漲停」
快訊／國家警報響了！大雷雨轟4地　警戒區曝
快訊／大谷翔平第34轟！　發現漏踩壘包折返跑
落淚宣布退役！辣妹泳將偷溜「爽玩迪士尼」　被趕出選手村
幕後／凌濤飆罵外交官2原因曝　訪團成員緩頰：有瑕疵但是好意
10連霸議員今發監執行！神情落寞現身　與親友相擁告別

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

第一個想到的「台灣運動員」是誰？　大票點名他：阿嬤都知道

桃園衛生局抽驗中元食品結果曝　「硬干」含過氧化氫！立即下架

快訊／國家警報響了！大雷雨轟4地　暴雨警戒區曝

王冠閎「依偎親哥李冠成」神照被挖出！萬人激喊：太香了

冰友開吃！高雄「大港閱冰」8／17、18開跑　45家名店冰一次吃到

600輛EMU3000全數交車　台鐵：花東自強號運能提升54%

在辦公室稱呼同事「為何要用英文？」　網曝原因：方便設定

快訊／10縣市大雨特報　下到入夜

台鐵和仁=崇德單線通行誤點多　截短行駛班次、退換票一次看

何冰嬌奪銀「頒獎台上亮出小徽章」　細看超暖心！網讚：很會做人

奪金失敗「3局都在笑」　王昶：保持良好的心態

男見「謎樣黑影」闖入愛車　驚恐後退...下秒野生熊探頭

奧運奪金！李洋圓滿二連霸　謝王齊麟：大寶貝我下課了

女兒被食物噎住大哭！機警媽「哈姆立克法」搶救

台灣黃金男雙麟洋配二連霸　金門鄉親揮國旗嗨喊金牌

中國敗給麟洋首發聲 王昶3局都在笑原因｜20240805 ET午間新聞

麟洋配奧運摘金締2連霸　高喊「就是大賽的兒子」

前車都煞了...三寶還沒減速　右切撞開2車一路衝網看傻

李洋衛冕金牌「吻別羽球場」　感謝球迷：最後一舞送你們

#麟洋配 奪金視訊北車球迷！ #王齊麟 爸爸現身喊：非常光榮

第一個想到的「台灣運動員」是誰？　大票點名他：阿嬤都知道

桃園衛生局抽驗中元食品結果曝　「硬干」含過氧化氫！立即下架

快訊／國家警報響了！大雷雨轟4地　暴雨警戒區曝

王冠閎「依偎親哥李冠成」神照被挖出！萬人激喊：太香了

冰友開吃！高雄「大港閱冰」8／17、18開跑　45家名店冰一次吃到

600輛EMU3000全數交車　台鐵：花東自強號運能提升54%

在辦公室稱呼同事「為何要用英文？」　網曝原因：方便設定

快訊／10縣市大雨特報　下到入夜

台鐵和仁=崇德單線通行誤點多　截短行駛班次、退換票一次看

何冰嬌奪銀「頒獎台上亮出小徽章」　細看超暖心！網讚：很會做人

曾之婕服務處家有喜事　謝鴻斌再獲行政院長獎

台「國寶級藝人」心疼力挺林郁婷　鄭平君開罵JK羅琳：滾回妳的爛作品

法拉利「2658萬超跑」將停產！3馬達1000匹油電動力將被新車取代

轟藍白言詞辯論表現慘不忍睹　律師揭3重點：剩黃國昌扯政治口水

全才女神milet寵台粉回來了！11月挑戰更大場地：要來聽我唱歌　

獨／樓文豪掏空遠航入監再曝醜聞！苦主是賓士代理商二代

看東西全變形！她腦下垂體腫瘤壓迫眼球　台大術中MRI避留後遺症

被罵怕？郭智輝昨喊「股災要有準備」　今改口：我不是那麼熟悉

加州小飛機迫降球場失控滑行　「差點撞上選手」驚險畫面曝光

74號帶動外溢效應剛需撐　太平區堅守首購天堂　

生活熱門新聞

快訊／10縣市大雨特報　下到入夜

全網罵爆！史書華終於道歉了　「向林郁婷致上最高歉意」

台中慢車道飆84公里！　苦主噴1.2萬扣牌6個月

可能有颱風！　預估路徑曝

台灣贏了！中國媽媽嗆搞什麼　她回嘴1句「當場惦惦」

8月底掰了！LINE「實用1功能」照片影片將消失

午後大雷雨炸半個台灣「下到發紅」　降雨熱區一次看

跨欄美少女張博雅　網讚神似港星朱茵

超準冰淇淋心測　看出你在異性眼中的第一印象

陳詩媛介紹王齊麟新搭檔　被貼臉放閃

斗內高承睿！體育贊助媒合庫一度癱瘓

李洋體大開課教羽球　網：想重讀大學

今明雨最多！　下最大地區曝

快訊／國家警報響了！大雷雨轟4地　暴雨警戒區曝

更多熱門

相關新聞

2屆奧運　麟洋配「只敗給這1國」逆襲超狂

2屆奧運　麟洋配「只敗給這1國」逆襲超狂

2024巴黎奧運賽事中，台灣羽球男雙搭擋「麟洋配」完成金牌二連霸創舉，掀起網上熱烈討論。就有網友想起當初麟洋首次叩關奧運時，交手印度組合蘭基雷迪（Satwiksairaj RANKIREDDY）／謝提（Chirag SHETTY），最終大戰三局（16：21、21：16、25：27）落敗，無緣搶下東奧小組第一勝，但卻是這兩屆奧運唯一輸的一場比賽，「有沒有高手複習一下那場是什麼狀況？」引發話題。

麟洋寫超神紀錄！奧運男雙「同組合衛冕金牌」

麟洋寫超神紀錄！奧運男雙「同組合衛冕金牌」

報優惠券代碼　漢堡王店員「沒有了」鐵粉驚

報優惠券代碼　漢堡王店員「沒有了」鐵粉驚

台北27棟商辦現億級交易　信義：企業以租代買意願增

台北27棟商辦現億級交易　信義：企業以租代買意願增

行政妹同事1副業「1hr賺超過日薪」！

行政妹同事1副業「1hr賺超過日薪」！

關鍵字：

辦公室英文名字PTT

讀者迴響

熱門新聞

銀行女員工請假竟是去巴黎參加奧運會　主管以為她開玩笑

教練：隊內訓練唯一做得完的是王齊麟

陳詩媛隔空喊「可惡！我男友怎還不回來」

睡夢中遭「紅衣女掐脖」　租客退租見7字嚇壞

151林彥君年收千萬涉逃稅　夫妻醜聞連爆回應了

全紅嬋半決賽前在「買烏龜盲盒」紓壓

林郁婷昔「穿浴衣畫淡妝」青澀模樣

跟中國隊並列銅牌！張博恆被台網讚可愛

14歲弟初夜「約砲小姐姐」滴綠膿汁　媽陪就醫：是鄰居

驚悚瞬間曝光！貨櫃車駕駛下車尿尿挨撞　四肢骨折慘死

快訊／10縣市大雨特報　下到入夜

李洋3年前就認了想結婚「無時無刻都在求婚」

IBA未公開林郁婷檢測結果：台灣拳協要求的

殺小女友潛逃！陳修將通緝「新大頭照」曝

舉戴資穎為例！安洗瑩夢想就是發聲

更多

最夯影音

更多

奪金失敗「3局都在笑」　王昶：保持良好的心態

男見「謎樣黑影」闖入愛車　驚恐後退...下秒野生熊探頭

奧運奪金！李洋圓滿二連霸　謝王齊麟：大寶貝我下課了

女兒被食物噎住大哭！機警媽「哈姆立克法」搶救

台灣黃金男雙麟洋配二連霸　金門鄉親揮國旗嗨喊金牌

熱門快報

預測金牌賽事 抽GoPro

預測金牌賽事 抽GoPro

即日起至8月11日止，天天預測，好禮週週抽，再抽GoPro、Switch等大獎！

ETtoday為台灣之光加油

ETtoday為台灣之光加油

打開新聞雲APP，看新聞、預測金牌、挑戰你的運動知識，超過5000個獎項等你拿！

吃對料理幫你趕走疲憊

吃對料理幫你趕走疲憊

「文里補習班」開課啦！用「日式蛋沙拉三明治」吃出滿滿活力，夏天不打盹！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面