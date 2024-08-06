在辦公室稱呼同事「為何要用英文？」　網曝原因：方便設定

▲有些人習慣以英文名字稱呼同事。（示意圖／ETtoday資料照）

記者曾筠淇／綜合報導

進入職場後，會怎麼稱呼同事？會直接叫中文名字、英文名字？還是會用職稱稱呼？近日就有網友發文透露，他身邊的朋友若在科技公司工作，幾乎都是叫英文名字，為何在辦公室要叫英文呢？貼文曝光後，引發討論。

有網友在PTT的WomenTalk板上，以「為什麼辦公室都要用英文名」為標題發文表示，他之前突然感到好奇，不知道為什麼在辦公室要用英文名字稱呼同事，像他身邊的朋友，若在科技公司上班，或是公務人員都是如此，這算普遍的情況嗎？還是要看公司文化呢？

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貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「外商會，但喜歡也可以用中文音譯」、「公務人員哪有在用英文名字的」、「很多非外商也會用啊，然後就看到不少奇怪的英文名」、「一般外商主管外國人居多，當然要取英文名。有些公司是跟風而已」。

也有網友分享可能原因，「方便email設定」、「識別證、帳號信箱那些都用英文，就直接叫英文名了」、「信件方便」。還有網友表示，「因為記不起對方中文名字，英文名字通常都那幾個在出現的，比較好記」、「時代社會變遷，每個人的個資隱私很重要」、「這樣才能真的非常不熟」、「這樣才能完全做到上班好同事，下班不認識啊」。話題引發討論。