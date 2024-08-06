第一個想到的「台灣運動員」是誰？　大票點名他：阿嬤都知道

▲王建民。（圖／記者李毓康攝）

記者曾筠淇／綜合報導

台灣有不少運動員都非常有名，就有網友發文表示，因為奧運的關係，最近有不少人都很關心體育賽事，若是不特別思考，大家首先想到的台灣運動員會是誰呢？貼文曝光後，大票網友都點名王建民。

有網友在PTT的Gossiping板上，以「不經思考，第一位想到的台灣運動員是誰」為標題發文，提到近期因為奧運的關係，有許多人都相當關心體育賽事。實際上，台灣有許多運動員都默默耕耘著，他也列出一些運動名人，包含王建民、戴資穎、李洋、王齊麟、朱木炎等，大家若沒有特別思考，第一個想到的台灣運動員會是誰？

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貼文曝光後，被最多網友點名的就是王建民，「王建民啊，阿嬤都知道」、「肯定是老王啊」、「王建民是真的國際打出實績的」、「王建民啊，當時還以為台灣棒球超日趕美呢」、「王建民自己是一個等級」、「老王當時是現象級的，熱潮還維持很久」。

▲紀政。（圖／記者李毓康攝）

除了王建民外，也有許多網友想到紀政、楊傳廣，「第一會想到紀政欸」、「紀政，飛躍的羚羊」、「裝個老人，紀政」、「紀政吧」、「王建民，我爸那一代會說楊傳廣」、「楊傳廣，這才是世界知名」、「上古：紀政、楊傳廣；近期（遠）：王建民」。

另也有網友回應，「年輕人戴資穎吧」、「第一王建民，第二陳金鋒，第三戴資穎」、「孤高的老將、6屆奧運出賽的莊智淵」、「莊智淵真的人品沒話說，低調又愛做善」、「郭婞純啊，國外知名度也很高」、「郭泓志，默默耕耘小選手」、「高爾夫絕對是 曾雅妮」、「金牌加持，朱木炎+1」、「肯定是李智凱的啦！翻滾吧！男孩！永遠支持」。

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